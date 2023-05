À lire aussi

Notre préféré : l’escape game urbain Coddy

Commandé en 5 minutes, original et super chouette, l’escape game urbain est notre cadeau last minute préféré ! Il s’agit d’escape game en extérieur, qui se joue en équipe. De nombreuses villes (en Belgique et ailleurs) et thèmes sont proposés, dont certains sont parfaitement adaptés aux plus petits et petites. Vous résolvez des énigmes, apprenez les petits secrets de la ville et passez un excellent moment familial ! Il ne vous reste plus qu’à trouver une date où toute la famille est disponible !

Le cadeau simple et rapide : l’e-bongo à imprimer

Si vous n’avez même plus le temps de passer en coup de vent à la Fnac pour acheter un vrai coffret Bongo, l’option e-bongo imprimable est faite pour que vous n’arriviez pas les mains vides ! De plus, ils sont adaptés à tous les budgets puisque les Bongo vont de 16,92 € (pour un café gourmand cosy à deux) à 639,8 € (si vous sortez le grand jeu à votre maman avec un vol en montgolfière durant un week-end à l’hôtel). Un bongo spécial “fête des mères” est proposé à 49,90 €, mais de nombreux autres sont disponibles, pour les mamans sportives, pour les mamans cocooning, pour les mamans aventurières, etc.

Et pour l’aspect “bon plan”, si vous vous inscrivez à la newsletter Bongo, vous recevez une réduction de 20 % sur votre premier achat !

Le cadeau qui a du sens : l’abonnement presse

Votre maman adore être au courant des dernières nouvelles du monde, du sport ou de sa commune ? L’actualité a une importance cruciale pour elle ? Alors, lui offrir un abonnement à un journal la ravira forcément !

Une maman passionnée de lecture ? En avant pour un e-book ou un livre audio !

Offrez à votre maman des heures d’évasion avec un e-book. Pour le moment, “Tout le bleu de ciel” de Mélissa Da Costa ou “La plus secrète mémoire des hommes” de Mohamed Mbougar Sarr sont deux best-sellers qui plaisent à une majorité des lecteurs et lectrices, par exemple. Et pour les mamans qui n’ont pas le temps de lire, le livre audio est une excellente alternative, puisqu’on peut l’écouter tout en faisant des trajets, en faisant du sport ou en cuisinant, par exemple. Pour le moment, dans les meilleures ventes de livre audio, on retrouve “Le silence et la colère” de Pierre Lemaitre et “Et que ne durent que les moments doux” de Virginie Grimaldi, par exemple.