Le MacBook Air en promotion, une bonne affaire ?

A seulement 979 € sur MediaMarkt, oui, c’est une excellente affaire ! En effet, il est à 1213 € sur Krëfel, 1 079 € sur Fnac et 1 029 € sur Bol. Vous obtenez donc votre MacBook au meilleur prix via MediaMarkt !

Le MacBook Air 13''

Le MacBook Air est le compagnon idéal pour tous vos déplacements, en cours, en séminaire ou au travail grâce à son design compact et léger. Doté de la puissante puce Apple M1 et d’une autonomie de batterie record de 18 heures, ce portable est capable de performances de processeur jusqu’à 3,5 fois plus élevées, avec un processeur graphique jusqu’à 5 fois plus rapide, et une vitesse d’apprentissage automatique jusqu’à 9 fois supérieure grâce à son Neural Engine le plus avancé. Avec macOS Big Sur, profitez de toutes vos apps préférées et de puissantes mises à jour. Le MacBook Air est le portable le plus fin et le plus léger jamais conçu avec la mémoire unifiée la plus rapide et Touch ID pour plus de sécurité. N’attendez plus pour vous offrir une véritable révolution technologique.

Quelques caractéristiques de l’Apple MacBook Air :

