Vous obtenez cette réduction sur les Nike Air Max Plus femme que les Nike Air Max Plus homme, enfant et bébé. De nombreux coloris sont disponibles, allant du blanc au noir, en passant par le mauve, le bleu, le gris, etc. Les tailles proposées vont du 40 au 49,5 pour le modèle “homme” et du 35,5 au 44,5 pour le modèle “femme”. Pourquoi cette chaussure est culte ? Parce que les baskets Nike Air Max Plus revisitent l’amorti légendaire “Tuned” Air et les lignes dynamiques du modèle d’origine de 1998.

Mention spéciale pour les Nike Air Max Plus pour bébé et petits enfants qui sont à un prix complètement fou, puisqu’elles sont déjà en soldes à -30 % et que l’offre à -25 % est cumulable ! Vous obtenez donc de jolies chaussures pour votre petite ou votre petit à 41,98 € au lieu de 79,99 € !

Comment obtenir la promotion de -25 % ?

Il suffit de quelques clics pour profiter de la réduction proposée par Nike :

membre en cliquant sur “ Vous inscrire en tant queen cliquant sur “ rejoins-nous”, sur la page “adhésion”

Indiquer le code promo temporaire SHINE23 avant de payer.

Vous bénéficierez alors automatiquement de 25 % de réduction sur votre panier d’achat.

Les autres modèles cultes en promotion

D’autres modèles qui font la fierté de Nike sont également concernés par la promo :