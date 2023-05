C’est la “Running week” sur i-run.be : durant cette période, cet e-commerce spécialisé en matériel et vêtements sportifs propose des prix concurrentiels sur des dizaines de produits phares, dont les vêtements Reebok.

©i-run.be

Les t-shirts Reebok à partir de 10 € seulement !

Les t-shirts Graphic Linear, mais également GS Vector, ainsi que les t-shirts courts Identity W sont à seulement 10 € sur i-run.be pendant quelques jours. Mais ce n’est pas tout : certains t-shirts plus originaux de la marque sont également en promotion, parfois jusqu’à -53 % !

©i-run.be

Les autres vêtements Reebok en promotion

Et il n’y a pas que les t-shirts Reebok concernés par cette action. En effet, des shorts pour femme et pour homme ainsi que des brassières et des leggings et même des pulls et des vestes sont à tout petit prix.

Reebok : le saviez-vous ?

©i-run.be

Reebok est une entreprise britannique qui fabrique et distribue des chaussures, des vêtements et des accessoires de sport depuis 1958. La société a été fondée par Joseph William Foster, un fabricant de chaussures basé à Bolton, en Angleterre, qui a commencé à produire des chaussures de course pour les athlètes. La société a commencé à se développer dans les années 1980, lorsque la marque est devenue un choix populaire pour les amateurs de fitness et les amateurs de mode. En 2005, Reebok a été racheté par Adidas, qui continue de posséder et d’exploiter la marque aujourd’hui. Reebok est connu pour ses innovations dans la conception de chaussures. Reebok est également connu pour ses collaborations avec des célébrités, des marques de mode et des organisations sportives, ce qui en fait une marque influente dans l’industrie de la mode et du sport.