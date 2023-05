Plus que 24 heures pour profiter de cette énorme promo sur absolument tous les vêtements, baskets et accessoires Nike !

À lire aussi

Quels produits Nike sont en promotion ?

Les baskets, pour commencer :

À lire aussi

Mais également toutes sortes d’autres produits Nike :

Mais comment devenir membre Nike ?

C’est gratuit et vous pouvez le devenir en deux étapes super simple. Il vous suffit d’aller de cliquer l’encart “rejoins-nous”, sur la page “adhésion”. Vous devrez alors encoder votre adresse mail et la valider via le mail de confirmation (reçu dans votre boîte mail, vérifiez vos spams si vous ne le trouvez pas). Ensuite, vous n’avez plus qu’à mentionner le code SHINE23 avant de payer pour obtenir une réduction de 25 % sur votre panier d’achat.

Le saviez-vous ? 3 anecdotes sur Nike !