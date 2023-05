Comment choisir son appareil à croque-monsieur ? Nos conseils et notre top 5 des meilleurs appareils à sandwiches !

Notre top 5 des meilleurs appareils à croque-monsieur

Le meilleur appareil design pour deux : ASM90XLCO de Bestron

Le ASM90XLCO de Bestron se distingue des autres appareils à croque-monsieur par son design.

©Amazon

Comme la plupart des modèles, il se compose d’inox mais arbore une belle couleur cuivrée. L’appareil Bestron peut cuire et griller deux sandwichs (salés ou sucrés) en simultané, de taille standard ou XL. Le revêtement antiadhésif des plaques assure un nettoyage facile.

L’appareil familial : le XXL de Clatronic

©Amazon

Cet appareil à croque-monsieur XXL de Clatronic permet de cuire quatre sandwichs en même temps : c’est l’idéal pour les familles nombreuses ou les soirées entre amis. Les deux témoins lumineux sont utiles pour vérifier la température de l’appareil ainsi que la cuisson. Les poignées à isolation thermique permettent de manipuler l’appareil à croque-monsieur XXL de Clatornic sans se brûler. La chaleur n’est pas réglable car elle se régule automatiquement. Le système de verrouillage évite les brûlures et la surchauffe de l’appareil.

L’appareil le plus polyvalent : Snack Collection de Tefal

©Fnac

Ce petit électroménager va rapidement devenir indispensable dans la cuisine : c’est celui sur l’image d’illustration de cet article. Le Snack Collection de Tefal est polyvalent et permet de réaliser toutes les envies sucrées ou salées en un rien de temps. Le Snack Collection de Tefal est un appareil multifonction qui comporte deux jeux de plaques amovibles, compatibles avec le lave-vaisselle et avec un revêtement antiadhésif pour cuire aussi bien les croque-monsieur et les gaufres. D’autres jeux de plaques sont disponibles pour préparer des paninis, pancakes, donuts, bagels ainsi que des sandwichs sur le gril.

L’appareil avec le meilleur rapport qualité/prix : Fiesta de Russell Hobbs

©Amazon

Le Fiesta de Russell Hobbs est un appareil 3-en-1 doté de plaques interchangeables. Il fait à la fois grill, gaufrier et grille-pain. Il est même possible de préparer des pâtisseries, du bacon ou des omelettes et de contrôler la fonte du fromage. Le revêtement antiadhésif permet de ne pas avoir à se soucier du nettoyage après la cuisson. Pour un rangement simplifié, le Fiesta de Russell Hobbs est adapté à un rangement vertical. L’appareil présente un voyant lumineux pour contrôler la température. La poignée est isolée de la zone de chauffe. L’appareil accompagne tous les repas : petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner.

L’appareil le moins cher : le SA-3050 de Tristar

©Amazon

Pour une préparation rapide et facile de croque-monsieur, le SA-3050 de Tristar convient parfaitement. Avec sa puissance de 750 watts, l’appareil atteint la bonne température en quelques minutes. Malgré son petit prix (une vingtaine d’euros seulement), le SA-3050 de Tristar possède diverses options : une protection contre la surchauffe, un arrêt automatique en cas de dysfonctionnement, des pieds antidérapants et un verrou de sécurité sur le couvercle. Les plaques de grill ont un revêtement antiadhésif pour un nettoyage facilité après l’utilisation de l’appareil.

Comment choisir son appareil à croque-monsieur ?

Un appareil à croque-monsieur est essentiel pour préparer des sandwichs chauds et savoureux. Mais vu la quantité de modèles proposés, il peut être difficile de faire son choix. Voici les critères à prendre en compte pour faire le bon choix.