Un pack PS5 pour en profiter sans tarder

Ce pack comprend la PS5 (version disque) et le jeu God Of War Ragnarok (environ 70 €), ainsi qu’un abonnement de 3 mois sur Apple TV (valeur = 20 €). Le tout ne coûte que 599 € seulement, ce qui, en déduisant les bonus, revient à payer 509 € votre Playstation 5… Alors qu’elle est à 549,99 € sur le site officiel de PlayStation ! Vous économisez 40 € de différence !

Outre cela, le site PlayStation propose également un pack avec le jeu et la PS5 pour 619,99 €. Soit 20 € plus cher que Coolblue et sans l’abonnement Apple TV !

Encore mieux ? Un pack PS5 spécial multijoueurs

Dans le pack PS5 à 729 €, vous obtenez :

la PS5 Disc Edition

deux manettes Dualsense (69,99 € la manette supplémentaire)

le jeu vidéo God of War Ragnarok (environ 70 € séparément),

le jeu Hogwarts Legacy : L’héritage de Poudlard (environ 60 € séparément)

3 mois d’abonnement sur Apple TV (soit environ 20 €),

Et une livraison pour le lendemain, pour profiter immédiatement de votre console de jeux préférée !

Soit 509 € pour la PS5 “édition disque” seule… tout en étant prêt à affronter votre meilleur ami ou votre meilleure amie sur des jeux de grande qualité !

Les jeux PS5 : God of Ragnarok

Le jeu PS5 God of Ragnarok est un jeu d’action-aventure développé par Santa Monica Studio et édité par Sony Interactive Entertainment. Il s’agit de la suite directe du jeu God of War sorti en 2018. Dans ce nouvel opus, le joueur incarne Kratos, un guerrier spartiate, et son fils Atreus, dans une aventure inspirée de la mythologie nordique. Le jeu se déroule après les événements du précédent opus et suit le duo alors qu’ils voyagent à travers les neuf royaumes pour empêcher la fin du monde, le Ragnarök. Les joueurs peuvent s’attendre à un gameplay similaire à celui du jeu précédent, avec des combats intenses et une exploration du monde ouvert. De plus, God of Ragnarok introduit de nouvelles mécaniques de gameplay, telles que la possibilité de se déplacer entre les royaumes en utilisant le Bifröst. Le jeu est également optimisé pour la PS5 et utilise les fonctionnalités de la console, comme la technologie haptique et les graphismes améliorés. En bref, le jeu PS5 God of Ragnarok est un jeu d’action-aventure épique qui suit Kratos et Atreus dans leur quête pour sauver le monde nordique de la fin du monde.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est un jeu vidéo sur PS5 qui se déroule dans l’univers de la célèbre série de livres et de films Harry Potter [1]. Le jeu est un jeu d’action-RPG en monde ouvert, qui permet aux joueurs d’explorer Poudlard, la célèbre école de magie, ainsi que ses environs. Les joueurs peuvent créer leur propre personnage et participer à des quêtes, des batailles et des événements qui se déroulent dans le monde d’Harry Potter. Le jeu est développé par Avalanche Software et édité par Warner Bros. Interactive Entertainment. En termes de gameplay, Hogwarts Legacy propose des combats magiques, des choix de dialogues et des interactions sociales avec les autres personnages du jeu. Les joueurs peuvent apprendre de nouveaux sorts, fabriquer des potions et personnaliser leur personnage en fonction de leurs préférences de jeu. En explorant les différents environnements de l’univers Harry Potter, les joueurs peuvent découvrir des secrets et des mystères cachés, ainsi que des objets magiques utiles pour leur aventure.