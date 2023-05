Comment choisir son gaufrier ? Nos conseils et notre top 5 des meilleures machines à gaufres !

Notre top 5 des gaufriers

Le meilleur gaufrier niveau qualité/prix : DO9223W de Domo

Pour faire de succulentes gaufres belges tout en respectant son budget la machine à gaufre Domo est le petit électroménager idéal.

©Amazon

Rotatif à 180°, il permet d’obtenir une cuisson parfaite, homogène et régulière. L’appareil Domo dispose d’un témoin lumineux qui aide à savoir rapidement si l’appareil est allumé ou éteint et s’il est prêt à l’emploi. Grâce au revêtement antiadhésif des plaques, les gaufres ne collent pas. Les poignées, qui permettent de profiter du système rotatif de l’appareil, restent froides tout au long de la cuisson, pour une utilisation sans danger.

Le gaufrier digne des professionnels : gaufrier FDD95D10 de Krups

©Amazon

Si faire des gaufres n’est pas donné à tout le monde, cet appareil à gaufres FDD95D10 de Krups est sans doute la solution. Son système rotatif aide à obtenir une répartition homogène de la pâte pour des gaufres cuites à la perfection. Le thermostat réglable permet de déterminer avec précision le niveau de cuisson des préparations. Les plaques de ce gaufrier sont amovibles, dotées d’un revêtement antiadhésif et compatible avec le lave-vaisselle. Aimanté sous l’appareil, le plateau récupérateur s’avère efficace pour récupérer les surplus de pâte et faciliter ainsi le nettoyage du gaufrier. Cet appareil à gaufre réversible est conçu pour obtenir des résultats similaires à ceux des professionnels et professionnelles.

Le meilleur gaufrier pour des gaufres originales : gaufrier double cœur ADWM1000P de Bestron

©Amazon

Les gaufres belges séduisent tous les gourmands. Mais ce gaufrier double cœur de Bestron a un avantage en plus : il fait des gaufres en forme de cœur. Une façon originale de profiter de bonnes gaufres, croustillantes à l’extérieur et moelleuses à l’intérieur. La fournée sera rapide car il peut cuire jusqu’à 10 gaufres en même temps. Avec sa puissance de 1 000 watts, l’appareil chauffe rapidement. Les plaques au revêtement antiadhésif assurent un entretien facilité après l’utilisation de l’appareil. Le témoin lumineux du gaufrier double cœur ADWM1000P de Bestron permet de savoir en temps réel s’il est allumé et si les gaufres sont prêtes à être dégustées. Grâce à ses pieds antidérapants et son boîtier isolé de la chaleur, il peut être disposé sur la table, pour encore plus de convivialité.

La machine à gaufres la plus polyvalente : SYCK-WM003 de Senya

©Amazon

Cet appareil électro de Senya laisse place à la gourmandise car il permet de préparer des gaufres, des gaufrettes et des croque-monsieur. Il se compose de trois plaques amovibles en fonte d’aluminium pour une cuisson homogène de toutes les préparations en seulement quelques minutes. Une manipulation simple permet de passer d’une plaque à l’autre. Grâce aux témoins lumineux du SYCK-WM003 de Senya il est très facile de savoir lorsque l’appareil est chaud. Les poignées anti-chaleur garantissent une utilisation en toute sécurité.

Le gaufrier le moins cher : WF-2195 de Tristar

©Amazon

Le WF-2195 de Tristar est proposé à un petit prix mais reste performant. Il permet de réaliser deux délicieuses gaufres belges à la fois. Grâce au thermostat réglable, il est très facile de choisir entre des gaufres croustillantes ou moelleuses. Les deux voyants lumineux présents sur l’appareil Tristar indiquent s’il est allumé et quand il est assez chaud pour accueillir la pâte à gaufre. Le couvercle en inox ajoute de la robustesse à cet appareil qui peut se ranger aussi bien à l’horizontale qu’à la verticale.

Comment choisir son gaufrier ?

Pour déguster de bonnes gaufres belges tout en restant à la maison, il faut bien choisir son gaufrier. Pour cela, le plus simple est de se référer aux critères suivants.