Ce robot culinaire design et pratique est en grosse réduction sur Amazon et n’a rien à envier aux Thermomix, Magimix et autres !

Est-ce une bonne affaire ? Oui !

C’est une bonne affaire puisque vous ne trouvez pas ce robot de cuisine moins cher ailleurs. En effet, il est à 199 € sur Bol.com et Cdiscount et à 249,99 € sur Fnac. Or, Amazon vend le robot pour 179,38 € grâce à sa réduction exclusive de 18 %. Vous faites donc une économie d’au moins 19,6 € et jusqu’à 70,6 € en achetant le robot sur Amazon !

Le robot de cuisine Cecotec Mambo 8590

robot de cuisine Cetocec ©Amazon

Voici quelques avantages supplémentaires qui rendent ce robot de cuisine unique :

30 fonctions différentes , dont une option “cuisson à basse température”, “cuisson lente” et “cuisson turbo”. Bref, votre robot fait tout : cuisiner, hacher, pétrir, faire des yaourts, émulsionner, etc.

La balance intégrée : la balance intégrée de grande précision vous permet de travailler avec des quantités exactes et d’obtenir des résultats précis.

La carafe en acier inoxydable : la carafe de 3,3 litres en acier inoxydable de haute qualité résiste à l’eau et peut être facilement nettoyée au lave-vaisselle.

La cuillère MamboMix exclusive : la cuillère à pétrir exclusive MamboMix vous permet de pétrir la pâte sans la couper pour obtenir une texture plus homogène et plus volumineuse.

Le panier à bouillir : le panier à bouillir vous permet de préparer jusqu’à 4 préparations simultanées dans la carafe, dans le panier et dans le cuiseur vapeur à deux niveaux.

Un livre de recettes complet : en plus du livre de recettes complet inclus, vous pouvez également trouver de nouvelles recettes chaque semaine sur la plateforme en ligne interactive.

La sécurité garantie : le système Security Check est l’un des systèmes de sécurité les plus avancés pour mettre et enlever facilement les lames sans risque.

Son prix : le Mambo est plus abordable que les autres robots de cuisine comme le Thermomix.

Le robot de cuisine multifonction Mambo 8590 est l’outil parfait pour ceux qui cherchent à simplifier la préparation des repas tout en obtenant des résultats professionnels. Ne manquez pas l’occasion de rejoindre la fantastique communauté en ligne et de partager vos créations culinaires avec d’autres amatrices et amateurs de cuisine passionnés.