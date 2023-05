Les ustensiles de barbecue

©Amazon

Bien évidemment, comment parler de barbecue sans mentionner les ustensiles les plus basiques à la réalisation d’un barbecue de qualité ! Que ce soit pour retourner vos viandes, les prendre pour les mettre dans votre plat ou nettoyer au mieux votre grille de cuisson pour assurer une hygiène irréprochable, ce lot d’ustensiles est exactement ce qu’il vous faut. En effet, le kit comprend une pince, une fourchette, une brosse de nettoyage, une spatule et un pinceau de barbecue, le tout livré dans son sac de rangement très pratique. Les cinq poignées des ustensiles sont en bois d’acacia et l’autre surface est en acier inoxydable, ce qui vous garantit une excellente qualité. Grâce à ce lot, vous vivrez une expérience barbecue optimale et aurez un contrôle total de votre barbecue.

La cheminée d’allumage pour un barbecue rapide

©Amazon

Si votre barbecue fonctionne au charbon, alors une cheminée d’allumage sera d’une grande aide pour ne pas perdre des heures à allumer péniblement votre barbecue. Grâce à la cheminée d’allumage Weber vous ferez brûler votre charbon de bois rapidement et très facilement. En moins de 20 minutes, votre barbecue est parfaitement prêt et il ne vous reste plus qu’à lancer la cuisson. La cheminée possède un design à deux poignées qui vous permet d’avoir plus de contrôle, lorsque vous mettez votre charbon de bois brûlant en place. C’est un accessoire dont vous ne vous séparerez plus !

Le thermomètre de cuisson

©Amazon

Pour un barbecue réussi et surtout une cuisson parfaite, il est nécessaire de posséder un thermomètre de cuisson qui vous permettra de contrôler au mieux la cuisson de vos différentes viandes ! Le thermomètre Inkbird possède deux sondes de température et vous pouvez contrôler la température depuis votre application disponible sur Android ou IOS. Sa minuterie et ses alarmes en cas d’atteinte d’une température donnée vous permettent de ne pas passer votre temps devant le barbecue et de profiter du repas avec vos amis ou votre famille durant presque toute la cuisson !

La pierre à pizza

©Amazon

À première vue vous vous demandez peut-être ce que vient faire une pierre à pizza dans des accessoires pour barbecue ? C’est compréhensible, mais cela peut changer totalement les barbecues que vous faites habituellement ! En effet, pour les amatrices et amateurs de pizza, posséder cet accessoire est un vrai plus. Vous pourrez créer des pizzas de A à Z et ce en obtenant un goût digne des vraies pizzas italiennes, tout en profitant du bon goût (et de l’ambiance) du barbecue. Pendant l’hiver ou si le barbecue est déjà trop rempli, vous pouvez utiliser votre pierre à pizza dans votre grill ou dans votre four. La pierre de cuisson est faite en cordiérite qui est un minéral de qualité destiné à durer dans le temps. Outre la pierre, vous recevez une pelle à pizza en bois faite en aluminium avec un manche en bois amovible. Vous pourrez ainsi insérer et retirer votre pierre à pizza en toute sécurité.

La housse de barbecue

©Amazon

Cela peut paraître secondaire, mais il est important de protéger au mieux votre barbecue surtout si votre barbecue est amené à traverser les saisons à l’extérieur ! Une housse vous permet de protéger votre matériel et de récupérer votre barbecue dans le meilleur des états. Avec la housse de protection Velway, vous obtiendrez une housse de qualité, d’une taille de 147x61x117 cm. Cette dimension correspond à la plupart des barbecues que vous trouvez sur le marché. Faite en tissu et munie d’un revêtement anti-UV, elle est très résistante au froid. De plus, la housse est très facilement nettoyable à l’eau.