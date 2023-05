Comment choisir son distributeur de croquettes pour chien ? Nos conseils et notre top 5 des meilleurs distributeurs de croquettes !

Notre top 5 des distributeurs de croquettes pour chien

Les distributeurs de croquettes pour animaux de compagnie sont devenus des accessoires canins incontournables. Entre la gamme de fonctionnalités, les tailles et les styles différents, le choix n’est pas évident. C’est pourquoi nous avons établi une sélection qui vous permettra peut-être de trouver l’appareil qui convient le mieux à votre compagnon.

Azimut Ferplast 1500 : le distributeur de croquette le moins cher

©Amazon

Le distributeur d’eau et de nourriture pour chien Azimut Ferplast 1500 est un outil pratique pour les propriétaires qui sont rarement chez eux. Conçu à partir de plastique durable, il s’agit d’une alternative écologique. Le distributeur est également équipé d’un réservoir transparent à échelle graduée permettant de surveiller facilement la quantité de nourriture ou d’eau restante. L’Azimut Ferplast 1500 possède une capacité d’1,5 litre – la quantité idéale pour les petits chiens. Ses poignées et pieds antidérapants sont très pratiques et facilitent le transport du distributeur. Que vous soyez en voyage, en balade ou que vous prévoyez une visite chez le vétérinaire, le distributeur Azimut Ferplast 1500 vous suivra absolument partout !

Le distributeur de croquettes PetSafe : le plus pratique

©Amazon

Le distributeur de nourriture pour animaux PetSafe est un excellent choix pour offrir une alimentation régulière à votre animal de compagnie. Il vous permet de distribuer les croquettes de votre chien de façon régulière, sans lui donner accès à l’entièreté de la nourriture au même moment. En effet, grâce à ses 5 compartiments, vous avez la possibilité de planifier jusqu’à 5 repas de 165 g chacun. Ce distributeur de croquettes dispose également d’un écran LCD clair et moderne qui facilite la programmation des repas. Le modèle PetSafe peut aussi être programmé pour des échéances courtes. Que vous soyez parti en vacances ou tout simplement occupé durant la journée, votre animal domestique est nourri à l’heure. Le contrôle des portions est également très simple avec ce distributeur. Ce type de gamelle est parfait pour les personnes qui ne sont pas présentes en journée pour nourrir leur chien, pour les chiens en surpoids dont on doit contrôler l’alimentation et pour les vacances.

SureFeed : le nec plus ultra pour répartir la nourriture de chaque chien et chat

©Amazon

Le distributeur pour chien SureFeed est la solution idéale pour les propriétaires de plusieurs animaux domestiques. Grâce à sa technologie de lecture révolutionnaire et au médaillon fourni avec la gamelle, il s’assure que chacun de vos chiens et chiots reçoive sa propre ration de nourriture. Il vous faut donc avoir une gamelle par animal. Cependant, une exception : la machine de distribution de croquettes pour chien SureFeed est capable de mémoriser jusqu’à 32 puces électroniques. De cette manière, plusieurs animaux domestiques peuvent partager le même distributeur s’ils ne posent habituellement pas de problème dans le partage de la nourriture.

Le distributeur automatique Trixie TX2 : le distributeur programmable

©Amazon

Le distributeur automatique de croquettes Trixie TX2 est un produit pratique et fiable. Avec une capacité de stockage de 2 x 300 ml, il est parfait pour les chiots et les petits chiens. Il est fabriqué à partir d’un plastique écoresponsable et il est disponible en coloris noir/granit, une nuance qui se marie parfaitement avec n’importe quel décor. Le timer intégré à la machine à croquettes Trixie TX2 vous permet de programmer les repas de votre animal. De cette manière, vous pouvez partir l’esprit tranquille, car vos animaux seront sûrs de manger correctement. De plus, il est possible d’utiliser le distributeur avec des aliments humides.

Le distributeur Zenith Ferplast : un basique pour votre animal de compagnie

©Amazon

Si vous avez un animal domestique de petite ou moyenne taille, le distributeur d’aliments secs Zenith Ferplast pourrait être une bonne solution. Cette machine automatique dispose d’un réservoir d’une capacité maximale de 3 litres. Il peut contenir différents produits, des friandises aux croquettes en passant par les biscuits et les collations. C’est l’appareil de distribution idéal pour les petits chiots en pleine croissance ! D’ailleurs, le Zenith Ferplast est équipé d’un bord antidérapant qui le maintient parfaitement sur le sol et d’un couvercle amovible qui facilite le remplissage. Son réservoir transparent vous permet également de surveiller le niveau de nourriture.

Comment choisir son distributeur de croquettes pour chien ?

Lors de l’achat d’un distributeur de croquettes pour chien, plusieurs facteurs doivent être considérés pour faire le meilleur choix. Portez surtout votre attention sur les critères que nous présentons ci-dessous :