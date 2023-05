Comment choisir son disque dur externe ? Nos conseils et notre top 5 des meilleurs disques durs !

Notre Top 5 des disques durs externes

Toshiba Canvio Basics : un disque dur externe pas cher

©Amazon

Le Toshiba Canvio Basics possède un design bien conçu et compact (109 x 74 x 14 mm et 146 g pour la version 2 To). On plébiscite le boîtier en plastique durci mat qui ne retient pas les traces de doigts. Les vibrations restent minimes sur ce disque dur très silencieux. Ce disque dur externe surpasse la concurrence en termes de performances. Il est étonnamment rapide pour un disque dur à plateau, atteignant un débit de 140 Mo/s en lecture et 137 Mo/s en écriture pour un gros fichier de 20 Go. Il offre également une bonne moyenne de 119 Mo/s en lecture et 137 Mo/s en écriture pour des fichiers de taille moyenne. Le Canvio Basics affiche enfin un excellent score sur CrystalDisk Mark avec 149 Mo/s en lecture séquentielle et 153 Mo/s en écriture séquentielle.

WD Black P10 : un disque dur gaming

©Amazon

Destiné aux joueurs et joueuses, le WD Black P10, en particulier la version 2 To, est compatible avec les consoles PS5 / PS4 / Xbox Series X / Xbox One - ainsi qu'aux PC Windows et Mac. Il se distingue par un design agressif en aluminium noir cranté. Son boîtier s’ouvre facilement, même si tout est collé et inamovible à l’intérieur. Le Black P10 est un disque dur compact, facile à manipuler et robuste. Il est livré avec un câble pour port USB 3.2 Type-A (soit USB-C) vers micro-B de 40 cm (comme une clé-usb), peut-être un peu court pour certains utilisateurs ou utilisatrices. Avec seulement 1,81 To accessibles après formatage, ce disque dur offre malgré tout des performances intéressantes grâce à une vitesse de rotation de 5 400 tr/min. Il atteint des débits de 131,7 Mo/s en lecture et 127,5 Mo/s en écriture, confirmés lors de tests pratiques.

WD My Book Duo : un espace de stockage professionnel haut de gamme

©Amazon

Le WD My Book Duo de Western Digital adopte le même design que les derniers produits de la marque, avec une jolie finition noire brillante et texturée. Le boîtier est de bonne taille et pèse 2,37 kg (pour la version 20 To, soit un énorme espace de stockage), volumineux mais tout de même transportable dans un sac. Cependant, il n’y a pas de bouton d’alimentation, ce qui oblige à débrancher électriquement le disque de stockage de données pour l’éteindre. Le WD My Book Duo est par défaut configuré en Raid 0, pour une lecture/écriture accélérée des données, offrant des performances élevées allant jusqu’à 388 Mo/s en lecture et 370 Mo/s en écriture. En basculant en Raid 1, les données sont dupliquées pour plus de sécurité, mais les performances sont réduites à 130 Mo/s en lecture et 207 Mo/s en écriture.

Toshiba Canvio Ready : le disque dur externe au meilleur rapport qualité/prix

©Amazon

Le Toshiba Canvio Ready conserve un design basique en plastique noir, plutôt bien construit pour ce disque dur externe portable d’entrée de gamme. Pour la version 2 To, les dimensions (109 x 78 x 14 mm) et le poids (147 g) font du Canvio Ready un système très facilement transportable. Le Canvio Ready de Toshiba se distingue par ses performances élevées par rapport à ses concurrents HDD. En effet, lors de nos tests de transfert de données, il a affiché des débits de 148 Mo/s en lecture et 158 Mo/s en écriture sur Crystaldiskmark. Ces résultats sont très impressionnants pour un disque dur qui ne se veut pas spécialement haut de gamme.

Samsung T7 : le meilleur disque dur portable

©Amazon

En version 1 To, le Samsung T7 standard conserve les mêmes dimensions compactes que le T7 Touch (85 x 57 x 8 mm), ce qui le rend facilement transportable dans une poche avec un poids de seulement 63 g. Le boîtier en aluminium offre une certaine résistance aux chocs et une dissipation thermique efficace. En utilisant CrystalDiskMark, les débits en lecture atteignent 957 Mo/s, soit assez proche des 1050 Mo/s annoncés par Samsung pour le T7. Les débits en écriture sont cependant légèrement inférieurs avec une moyenne de 716 Mo/s. Cependant, lors du test d’une multitude de fichiers photo, le débit est un peu plus décevant, atteignant seulement 321 Mo/s en écriture.

Comment choisir son disque dur externe ?

Le choix d’un périphérique de stockage dépend de nombreux critères parfois obscurs. Nous vous exposons ici les principaux à garder en tête.