Le Levi’s 512 en promo sur Amazon, une bonne affaire ?

Oui, il s’agit clairement d’une excellente affaire, puisque le Jeans Levi’s 512 est proposé à 109,95 € sur le site officiel de Levi’s : vous profitez donc d’une réduction allant jusqu’à -65 % en passant par Amazon.

Le Levi’s 512 : un modèle intemporel

©Amazon

Au niveau design, ce modèle est le juste milieu entre coupe ajustée et coupe fuselée. Il est confortable, notamment grâce à la technologie Levi’s Flex, et facile à porter. La célèbre étiquette “Two horse pull” est cousue à l’arrière de votre pantalon et les rivets en cuivre, typique de la marque, garantissent la robustesse de votre jeans !

La marque Levi’s

La marque Levi’s est une marque emblématique de vêtements américaine, mondialement connue pour ses blue-jeans, dont le modèle emblématique est le Levi’s 501. Fondée en 1853 par Levi Strauss, un émigré bavarois, la marque a une histoire qui remonte à près de 150 ans. Aujourd’hui, Levi Strauss&Co. est l’une des plus grandes entreprises mondiales dans le secteur de l’habillement et reste un acteur majeur dans l’industrie du jean. Les jeans Levi’s sont reconnus pour leur qualité, leur durabilité et leur style intemporel. Ils sont devenus des icônes de la mode et sont portés par des millions de personnes à travers le monde.