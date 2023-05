Technologie de déclenchement intelligent : la Bosch GO est dotée d’un mécanisme de déclenchement intelligent qui arrête automatiquement le vissage une fois que le couple de serrage requis est atteint. Cela garantit un vissage précis et évite tout risque de sur serrage ou de dommages aux matériaux.

Facilité d’utilisation : grâce à son système d’auto-alimentation, la Bosch GO permet un vissage en continu sans avoir à appuyer sur un interrupteur. Il vous suffit simplement d’exercer une pression sur la visseuse pour qu’elle commence à travailler. Cette fonctionnalité rend le vissage rapide, facile et sans effort.

Compacité et légèreté : avec son design compact et sa construction légère, la Bosch GO est facile à manier et à transporter. Elle vous permet de travailler dans des espaces restreints et de réaliser des vissages en hauteur sans aucune difficulté.