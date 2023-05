Dyson fait dégringoler de 150 € le prix de son purificateur d’air multifonction : respirez enfin un air pur !

Découvrez le purificateur d'Air, humidificateur et ventilateur Dyson Pure Humidify+Cool : pour créer un environnement sain et confortable chez vous !

Purification intelligente : ce purificateur d'air utilise la technologie Dyson pour détecter automatiquement les polluants présents dans l'air et les éliminer efficacement. Il capture les particules fines, les allergènes, les bactéries, les virus et même le formaldéhyde, offrant ainsi une qualité d'air optimale dans votre intérieur.

Humidification précise : en plus de purifier l'air, le ventilateur-purificateur est également doté d'une fonction d'humidification intelligente. Il mesure en permanence l'humidité de la pièce et libère la quantité d'humidité nécessaire pour créer un climat confortable et équilibré. Vous pouvez dire adieu à l'air sec et profiter d'une atmosphère agréable.

Ventilation puissante : ce purificateur d'air est également un ventilateur puissant qui vous permet de rafraîchir votre espace. Il offre une circulation de l'air optimale, créant ainsi une sensation de fraîcheur pendant les journées chaudes. Profitez d'un confort optimal tout au long de l'année.

Contrôle intelligent : grâce à l'application Dyson Link, vous pouvez contrôler et surveiller votre purificateur d'air à distance. Réglez les paramètres, consultez les rapports sur la qualité de l'air et programmez le fonctionnement selon vos préférences. Vous pouvez même utiliser des commandes vocales via les assistants virtuels tels que Alexa pour un contrôle mains libres.

Design élégant et fonctionnel : le Dyson Pure Humidify+Cool présente un design élégant qui s'intègre harmonieusement à tous les intérieurs. Son écran LCD intuitif affiche les informations en temps réel, tandis que sa télécommande magnétique facilite son utilisation. De plus, il est équipé d'un système de filtration facile à entretenir qui ne nécessite pas de remplacement régulier.