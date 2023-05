Ce multiprise 6-en-1 de Tessan comporte 4 USB (donc un USB C), une prise secteur et une prise européenne. Le posséder est déjà un bon plan en soi, puisque vous pouvez charger tous vos appareils au même endroit sans multiplier les prises de courant, mais ce n’est pas tout : grâce à l’offre flash d’Amazon (-20 %), le prix de ce petit bijou passe en dessous de 20 €. Une version noire est également disponible.

Vous préférez avoir plus de prises européennes ? Pas de souci : Tessan propose également un autre modèle, à -20 % grâce à Amazon. Celui-ci comporte 3 prises “classiques” en plus de 3 prises USB. Une version blanche existe également, pour coller au mieux aux coloris de votre habitation.

Et si vous trouvez ce dernier modèle trop encombrant, Tessan propose un format encore plus réduit, sous forme de cube. Vous y avez également 3 prises électriques classiques et 3 prises USB. Le tout est également en promotion à -20 %.

Le meilleur prix ?

Sur le site officiel de Tessan, le premier multiprise que nous vous avons présenté dans cet article est à 24,99 €, soit plus de 5,80 € plus cher que la promotion Amazon.

Le multiprise Tessan

Découvrez le multiprise TESSAN, l’accessoire essentiel pour simplifier votre vie quotidienne et charger simultanément tous vos appareils électroniques. Avec ses caractéristiques innovantes et sa conception pratique, ce multiprise est un incontournable dans chaque foyer ou bureau.

Multiprise intelligent : le multiprise Tessan est équipé de prises et de ports USB pour répondre à tous vos besoins de charge. Branchez facilement vos smartphones, tablettes, ordinateurs portables, lampes et autres appareils électroniques.

Conception compacte : grâce à sa conception compacte et légère, le multiprise est facile à transporter et à utiliser dans n’importe quel environnement. Il est idéal pour une utilisation à la maison, au bureau ou même en voyage.

Protection de sécurité : votre sécurité est une priorité. Le multiprise est doté d’une protection contre les surcharges, les surtensions et les courts-circuits, garantissant une utilisation sûre de tous vos appareils.

Design élégant : avec son design moderne et élégant, il ajoute une touche de style à votre espace.

Des utilisatrices et utilisateurs satisfaits : le multiprise a été évalué à 1133 reprises et obtient la note de 4,6/5

Avec ce multiprise, profitez de la commodité d’une charge centralisée pour tous vos appareils électroniques, tout en garantissant une sécurité optimale. Simplifiez votre vie avec cet accessoire pratique et élégant !