Envie de tester le dentifrice au charbon qui a fait fureur sur TikTok ? La promotion exceptionnelle sur ce pack va vous faire passer le cap !

Le pack est avantageux financièrement, grâce à la promotion Amazon, mais est également une bonne affaire pour la planète : les tubes et emballages des dentifrices sont 100 % recyclables et le manche de la brosse à dents est en bambou naturel et éthique. Pour encore plus d’efficacité, les poils de la brosse à dents ont été infusés au charbon, ce qui lui permet d’éliminer la plaque dentaire en douceur, mais avec efficacité. Cerise sur le gâteau : le dentifrice est vegan et n’est pas testé sur les animaux… Une bonne affaire sur tous les plans !

Trois avantages du dentifrice au charbon actif se distinguent :

Blanchiment naturel des dents : le charbon actif présent dans le dentifrice au charbon est reconnu pour ses propriétés naturelles de blanchiment des dents. Il aide à éliminer les taches et les colorations causées par des aliments, des boissons comme le café ou le thé, ainsi que des habitudes comme le tabagisme, ce qui peut contribuer à des dents plus blanches et plus éclatantes.

Élimination des toxines et des impuretés : le charbon a une capacité d’absorption élevée, ce qui signifie qu’il peut aider à éliminer les toxines et les impuretés présentes dans la bouche. En l’utilisant régulièrement, le dentifrice au charbon peut contribuer à réduire la plaque dentaire, à prévenir la formation de caries et à améliorer la santé globale de vos dents et de vos gencives.