Bonne nouvelle : les indémodables Nike Blazer Mid '77 sont à -40 % sur le site Nike officiel. L’occasion de s’offrir cette jolie paire de sneakers pour seulement 65,95 € au lieu des 109,99 € habituels !

De nombreux autres modèles iconiques bénéficient de belles réductions sur le site Nike : si les Nike Blazer Mid’77 ne sont pas à votre goût, bien d’autres baskets pourraient vous plaire et sont également à prix avantageux :

La Nike Blazer Mid '77 incarne un design intemporel qui se porte facilement. Son allure soignée et son confort exceptionnel en font une chaussure incontournable.

Cette sneaker emblématique présente une empeigne en cuir brillant qui ajoute une touche de luxe à son côté intemporel. Associée à un logo rétro audacieux et des détails en daim luxueux, la Blazer Mid '77 allie style et confort.

Look impeccable et facile à porter : l’empeigne en cuir et synthétique offre un aspect impeccable et s’adapte à tous les styles.

Style rétro avec traitement vintage : la semelle intermédiaire est traitée de manière vintage, ajoutant une touche de style rétro qui ne passera pas inaperçue.

Design intemporel : la conception autoclave fusionne la semelle extérieure et la semelle intermédiaire, donnant à la chaussure un look profilé et indémodable.

Look rétro avec mousse apparente sur la languette : la mousse visible sur la languette des baskets ajoute une touche rétro à votre style, rappelant les premiers jours du basket-ball.