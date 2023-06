La machine à pain Moulinex

La machine à pain Moulinex OW210130 vous permet de préparer votre propre pain facilement. Il vous suffit de placer les ingrédients dans la cuve, de sélectionner le programme approprié, et la machine s'occupe du reste.

Très ergonomique : cette machine à pain offre une interface intuitive avec un large écran qui vous permet de lire facilement les paramètres sélectionnés.

3 réglages de poids et 3 niveaux de dorage : vous pouvez choisir la couleur de la croûte en fonction de vos préférences, avec trois réglages de poids différents et trois niveaux de cuisson.

Départ différé et fonction de maintien au chaud : vous pouvez programmer la machine à pain jusqu'à 15 heures à l'avance et elle maintient votre pain au chaud pendant une heure grâce à sa fonction automatique. Parfait pour profiter d'un pain tiède au petit déjeuner !

Fournie avec un livret de recettes : la Moulinex OW210130 est livrée avec un livre de recettes qui décrit les étapes du processus en images. Vous pouvez trouver des recettes pour le pain français, le pain complet, la pâte à pizza, les cakes et de nombreux autres délices et gourmandises.

Facile à entretenir : cette machine à pain est équipée d'une cuve amovible antiadhésive, ce qui facilite le démoulage du pain et son nettoyage. Elle est également compatible avec le lave-vaisselle, même s'il est généralement recommandé de passer par un nettoyage à la main pour être sûre de ne pas abimer l'appareil.

Est-ce une bonne affaire ?

Oui : 89,95 € est le prix le plus bas du marché. Néanmoins, si vous préférez acheter ailleurs, Krëfel et Vanden Borre proposent également ce prix particulièrement bas. Du côté du site officiel de Moulinex, en revanche, la machine à pain est affichée à 99 € et, chez Bol, le prix grimpe à 109,99 €.