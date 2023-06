La promo Amazon n’annonce que -5 % sur le prix de cette sorbetière Cuisinart Deluxe, mais la réalité est toute autre : la sorbetière est presque 50 € moins cher que dans les autres e-commerces, puisqu’elle ne coûte que 109,99 € plutôt que 159,99 € à l’Inno, par exemple.

Est-ce vraiment une bonne affaire ?

Comme expliqué plus haut, oui, oui et re-oui ! Alors que la sorbetière n’est qu’à 109,99 € chez Amazon, elle coûte 155 € chez MediaMarkt et Coolblue et grimpe jusqu’à 159,99 € à l’Inno !

La sorbetière Cuisinart

Faites-vous plaisir avec des glaces faites maison grâce à la sorbetière Cuisinart De Luxe ICE30BCE ! Il vous suffit de placer le bol au congélateur la veille, de verser votre préparation dans le bol après avoir inséré la pale de mélange, de laisser l’appareil faire son job pendant 25 minutes, puis de profiter de délicieux sorbets et de succulentes glaces. Simple, rapide et efficace !

Caractéristiques de la sorbetière :