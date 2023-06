Cette promo est-elle une bonne affaire ?

Oui ! C’est encore mieux que la double promotion que nous propose Samsung : le Galaxy S23 y profite non seulement d’une réduction de 120 €, mais, en plus, le prix du modèle de 256 Go est abaissé à celui du 128 Go. Bref, vous obtenez un Samsung Galaxy S23 de 256 Go pour seulement 899 €… Et c’est toujours 59 € de plus que sur Amazon !

Le Samsung Galaxy S23

Samsung S23 en promo ©Amazon

Le Samsung S23 est la dernière gamme de smartphones haut de gamme dévoilée par Samsung lors de l’événement “Galaxy Unpacked”. La gamme comprend le Galaxy S23 Ultra, le Galaxy S23 + et le Galaxy S23 “classique”, qui fait l’objet de la promotion décrite dans cet article. Bien que le design de la gamme S23 reste similaire à celui de ses prédécesseurs, des améliorations notables ont été apportées en termes de durabilité et de performance.

Design élégant et esthétique avec des capteurs photo dorsaux incrustés à fleur de coque.

Utilisation de matériaux recyclés tels que l’aluminium, le verre et le plastique provenant de sources recyclées, ce qui le rend plus écoresponsable.

Écran dernière technologie, offrant un taux de rafraîchissement adaptatif grimpant jusqu’à 120Hz

Surface en verre de la dalle recouverte du Corning Gorilla Glass 8, offrant une plus grande résistance aux rayures et aux chocs .

Intégration de la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, la puce plus rapide jamais embarquée sur un smartphone Galaxy.

Améliorations significatives de l’appareil photo : les Galaxy S23 sont en mesure de révéler la lumière dans la pénombre, shooter en très haute définition ou zoomer sans perdre en qualité.