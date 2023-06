Comment choisir une machine à pain ? Notre top 4 des meilleures machines à pain et notre guide d’achat exclusif !

Notre Top 4 des meilleures machines à pain

À la suite de ce test, voici ce que nous estimons être les meilleures machines à pain du marché :

La meilleure machine à pain pas chère, mais de qualité : la Tristar BM-4586

Cette machine à bas prix est moins puissante que certains modèles concurrents, ce qui rend le brunissage de la croûte des pains qu’elle produit assez clair. Cependant, la machine à pain Tristar a l’avantage d’être peu encombrante : elle peut aisément se placer sur un plan de travail surmonté d’une armoire. Nous apprécions également la possibilité de vérifier l’état de la cuisson du pain grâce à sa petite vitre, et lors de nos tests, sa minuterie et sa fonction de maintien au chaud se sont révélées efficaces. Parmi ses atouts, nous notons la possibilité de préparer du riz, ce qui est moins courant sur ce type de matériel, ainsi que ses 19 programmes, comprenant un programme rapide et un programme sans gluten. Ce modèle est compatible pour un pain de 500 g, 750 g et 1 kg. Son excellent rapport qualité/prix la place dans ce podium à 4 places de la meilleure machine à pain.

Avantages de la machine à pain :

Petit prix

Gère différentes tailles de pain (500 g, 750 g et 1 kg)

Possibilité de préparer du riz

Minuterie et fonction de maintien au chaud efficaces

Design peu encombrant

Présence d’une vitre pour vérifier l’état de la cuisson

Inconvénients :

Brunissage de la croûte insuffisant

La meilleure machine à pain “famille nombreuse” : la Moulinex OW610110

Avec ses 1650 W (1000 W de plus que certains autres modèles), la Moulinex OW610110 se distingue par sa grosse capacité (puisqu’elle fait des pains jusqu’à 1,5 kg), ses 16 programmes (baguette, brioche, pain sans gluten, pâte, confiture…) et un accessoire dédié aux baguettes. Durant nos tests, elle a respecté les temps de préparation indiqués, tout comme les autres machines évaluées. En outre, elle s’est révélée être la seule à répondre pleinement à nos attentes en termes de brunissage de la croûte, et ce avec chacun de ses niveaux de puissance. De plus, vous pouvez programmer un départ différé jusqu’à 15 heures. Cependant, elle a été la plus difficile à démouler et son design n’est pas adapté pour être utilisé sous des armoires, en raison de son grand couvercle qui ne peut pas être relevé entièrement.

Avantages :

Énorme puissance de 1650 W

16 programmes variés

Jusqu’à 1,5 kg de pain frais

Accessoire dédié aux baguettes

Excellent brunissage de la croûte

Fonction de départ différé jusqu’à 15 heures

Inconvénients :

Légères difficultés de démoulage

Design encombrant

La meilleure machine à pain silencieuse : la Panasonic SD-B2510WXE

Avec ses 21 programmes différents (4 sans gluten, pains aux raisins secs, pâte à pizza, gâteaux, compote, simple cuisson, etc.), ce modèle multifonction peut cuire des pains de 640 g, 800 g et 1 kg. Lors de nos tests, il s’est avéré efficace pour préparer des pains gris et blancs. Bien qu’il ne soit pas particulièrement rapide, il propose plusieurs programmes rapides pour compenser cette lacune. De plus, sa fonction de fin différée pour terminer la cuisson au moment souhaité a bien fonctionné. Son principal avantage, qui le distingue de la concurrence, est son fonctionnement silencieux agréable. Cependant, nous avons été déçus par la coloration de la croûte car elle a bruni très peu, même avec le dernier niveau de puissance.

Avantages :

Cuit des pains de différentes tailles (640 g, 800 g et 1 kg)

Programmes rapides disponibles pour réduire le temps de cuisson

Fonction de fin différée

Large sélection de 21 programmes différents

Fonctionnement silencieux

Inconvénients :

La couleur de la croûte ne brunit que très peu

Moulinex OW220830 : un bon rapport qualité/prix

Vous disposez de 17 programmes différents sur cette machine, comprenant 9 types de pain variés (dont 2 programmes rapides), pâte levée, 2 gâteaux, pâtes fraîches, porridge, céréales, confiture et simple cuisson. Lors de nos tests, nous avons trouvé cette machine simple d’utilisation, et sa fonction “maintien au chaud” s’est révélée très pratique. Nous avons réussi à préparer correctement un pain à la farine complète (2h45) et un pain à la farine blanche (3h02), pesant tous deux 750 g. Il est également possible de cuire des pains de 500 g et de 1 kg. Cependant, comme avec de nombreuses autres machines, la puissance de 650 W n’a pas suffi à brunir la croûte comme nous l’aurions souhaité, même au troisième niveau de brunissage. De plus, l’absence de hublot rend impossible la vérification de l’avancement de la préparation. Malgré cela, nous n’avons rencontré aucun problème pour le temps de cuisson (pouvant être différé jusqu’à 15 heures).

Avantages :

17 programmes de fabrication du pain, mais également d’autres préparations

Fonction de maintien au chaud pratique

Simple d’utilisation

Peut faire des pains maison de 500 g à 1 kg

Inconvénients :

Puissance de 650 W insuffisante pour obtenir une croûte croustillante et bien dorée

Absence de hublot pour voir l’avancement de la cuisson

Comment avons-nous testé les machines à pain ?

Nous avons débuté nos tests en analysant la conception des machines à pain, incluant leur design, leur robustesse, leur praticité et leurs dimensions, notamment en mesurant la hauteur lorsque le couvercle est ouvert.

Ensuite, nous avons évalué le nombre et la diversité des programmes proposés par chaque machine, en prenant en compte les différentes variétés de pains, les temps de préparation et la présence de programmes supplémentaires tels que les gâteaux, la cuisson seule ou la confiture.

Pour nos tests, nous avons réalisé des pains gris de 750 g dans toutes les machines en ajustant le brunissage de la croûte, ainsi qu’un pain blanc de 750 g avec le brunissage le plus foncé. Nous avons constaté rapidement que les machines moins puissantes avaient du mal à dorer le pain selon nos attentes.

Nous avons également évalué le niveau de bruit émis et vérifié les fonctions de fin différée et de maintien au chaud, lorsqu’elles étaient disponibles. Finalement, nous avons conclu que le critère de nettoyage n’était pas déterminant pour différencier les machines, car il est préférable d’effectuer cette tâche à la main plutôt qu’au lave-vaisselle pour préserver leur durabilité.

En revanche, nous n’avons pas testé le goût du pain fait maison obtenu : en effet, celui-ci dépend à la fois des farines utilisées, ainsi que des recettes de pain suivies.

Le verdict a été sans appel, voici les 4 meilleures machines à pain, que nous vous avons présentées plus haut :

Comment choisir sa machine à pain ?

Les machines à pain sont un véritable atout dans un ménage, surtout à l’heure actuelle où la tendance du fait maison est en pleine expansion. En plus de l’aspect économique, elles vous offrent la possibilité d’adapter votre pain à vos préférences en matière de santé, qu’il s’agisse de régimes sans sel, sans sucre ou sans gluten. Cependant, il est important de prendre en compte certains critères :

Le bruit : une machine à pain génère inévitablement du bruit pendant la phase de pétrissage, que ce soit le son de la pale à l’intérieur ou les vibrations de l’appareil sur le plan de travail. La variation du niveau sonore entre les différents modèles s’explique généralement par la qualité des matériaux composant la machine.

La forme du pain : la configuration de la cuve peut varier d’une machine à pain à l’autre, avec des options telles que des cuves horizontales, verticales ou même carrées, bien que ces dernières soient plus rares. Si la forme de la cuve est un critère important pour vous, il sera nécessaire de choisir une machine adaptée à la forme souhaitée. De plus, veillez à prendre en compte les dimensions de la machine, afin de vous assurer d’avoir suffisamment d’espace pour l’installer ou la ranger dans votre cuisine.

La taille : la taille du pain dépendra du type de farine utilisée et du nombre de personnes à nourrir. À titre indicatif, un pain de 600 g correspond approximativement à 12 tranches. Les machines à pain sont généralement conçues pour accueillir un pain d’au moins 400 g, et certaines peuvent aller jusqu’à 1,5 kg.

Les pales de pétrissage : les pales utilisées dans les machines à pain varient en fonction du type de pain que vous souhaitez préparer, allant du pétrin spécial pour la pâte à brioche à la pale adaptée à la pâte à pizza. Votre choix dépendra donc de la forme du pain que vous désirez obtenir. Il est également important de vérifier si la pale, qu’elle soit simple ou double, est amovible. Une pale amovible est plus facile à nettoyer, surtout si elle est dotée d’un revêtement antiadhésif qui empêche la pâte de coller.

Les fonctionnalités : lorsque vous choisissez une machine à pain, assurez-vous qu’elle dispose d’au moins une dizaine de programmes automatiques, comprenant du pain blanc et du pain brun, ainsi que quelques options supplémentaires telles que des pains sans gluten et des pains briochés. De nombreuses machines offrent également une fonction de “cuisson rapide”, mais veillez à vérifier si cette option est disponible pour tous les types de pain ou uniquement pour le pain blanc. En outre, prenez en compte la durée de ces programmes pour vous assurer qu’ils correspondent à vos besoins. Avoir la possibilité d’un timing programmable est intéressant aussi pour celles et ceux qui aiment avoir du pain encore tiède au petit-déjeuner.

Dites adieu à votre boulangerie et votre boulanger : faire son pain maison n’a jamais été aussi facile. Plus besoin de faire votre pâte, la pétrir, la laisser reposer, la mettre au four, etc. : il vous suffit de tout mettre dans votre nouvel appareil électroménager. Et en plus, vous pouvez adapter les cuissons en fonction de vos envies de croustillant, de moelleux ou simplement de goûts (pain de sucre, aux fruits secs, pain de seigle, viennoiseries, etc.).

