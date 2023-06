Comment choisir son distributeur de croquettes pour chats ? Nos conseils et notre top 5 des meilleurs distributeurs de croquettes !

À lire aussi

Le meilleur rapport qualité/prix : Small Pet Feeder de Eyenimal

Ce distributeur de nourriture pour animal de compagnie est simple d’utilisation. Son écran LCD permet la programmation de 12 repas par jour et jusqu’à 10 portions de 10 g en fonction des besoins de l’animal. Au fil du temps, grâce à ce distributeur pour chiens et chats, les animaux parviennent à réguler leur alimentation. Les propriétaires ont même la possibilité d’enregistrer leur voix sur le Small Pet Feeder pour attirer l’attention de leur animal. La gamelle peut contenir jusqu’à 1,7 kg de petites croquettes pour chats.

Le moins cher : Azimut de Ferplast

Le distributeur d’eau ou de nourriture Azimut Ferplast est incontestablement le moins cher du marché. Conçu en plastique durable, il peut être rempli avec des croquettes, de la nourriture pour animaux, des friandises ou encore de l’eau. Le distributeur Azimut Ferplast est pratique durant l’absence des propriétaires. Grâce au réservoir équipé de deux sorties, le chat ou le chien peut à la fois bénéficier d’eau et de nourriture.

Le distributeur de nourriture haut de gamme : SureFeed

Le distributeur de nourriture SureFeed est un modèle haut de gamme. Il ne s’ouvre qu’au contact de la puce d’identification de l’animal. Fini le vol de nourriture entre les chiens et les chats ! Les propriétaires qui accueillent plusieurs animaux n’ont plus besoin de surveiller qui mange quoi avec le distributeur SureFeed. Cet équipement est aussi idéal pour les chiens ou pour les chats qui ont de la nourriture prescrite sur ordonnance. C’est aussi une vraie solution pour gérer les régimes alimentaires spécifiques. Le bol est totalement hermétique pour garder la fraîcheur de la nourriture. Des aliments humides et secs peuvent être ajoutés. La capacité du bol est de 400 ml.

Le meilleur distributeur connecté : Petkit

Ce distributeur de nourriture Petkit convient pour les chiens et les chats. Il est connecté, c’est-à-dire qu’il est possible de vérifier la contenance des compartiments depuis son téléphone portable. Les capteurs situés sur le distributeur détectent l’animal et enregistrent ses habitudes alimentaires. Le distributeur Petkit est programmable et peut contenir 800 g de nourriture lyophilisée ou 2,2 kg de nourriture sèche. Ceci est suffisant pour nourrir un chat pendant 30 jours. La fraîcheur est préservée grâce au couvercle étanche : aucun risque de voir apparaître de la moisissure ou de l’humidité sur la nourriture. Cet équipement peut être la solution pour résoudre les problèmes alimentaires chez les animaux.

Le distributeur le plus simple à utiliser : PetSafe

Le distributeur de croquettes PetSafe est très simple à utiliser. Il se divise en 5 compartiments, d’une contenance de 165 g chacun. Il peut donc accueillir des friandises, des croquettes, de la nourriture fraîche ou des médicaments. Comme il est programmable, le contrôle des portions est permis : l’horaire de distribution et la fréquence des repas de l’animal sont déterminés avec précision. Avec le distributeur automatique PetSafe le chat ou le chien ne risque pas de manquer de nourriture pendant l’absence de son propriétaire. Cette option est pratique pour les chatons, car l’alimentation est régulée.

Comment choisir son distributeur de nourriture pour chats ?

Grâce aux distributeurs de nourriture, il est plus simple de programmer la quantité de nourriture distribuée ou de friandises. Mais tous les modèles ne ressemblent pas. Pour faire le bon choix, il est essentiel de tenir compte de différents critères.