Ce lit double Inter Link vous offre pas moins de 4 petits et 2 grands tiroirs et 8 étagères. Vous pouvez y ranger vos couettes et oreillers non utilisés ou encore, votre linge de lit.

D'autres promos sont disponibles sur les meubles et lits Inter Link : des lits simples remplis d'espaces de rangement, des lits gigognes, des chaises de bureaux et de gaming, des étagères, etc. à tout petit prix !

Une bonne affaire, ce lit en promotion ?

Oui, la promotion d’Amazon fait drastiquement baisser son prix. Sur Bol, vous trouvez le lit et ses deux tables de chevet à un prix plus élevé de 119 € ! Emob, un autre e-commerce de meubles, le propose à 799 € et Unigro pousse jusqu’à 899,97 €. Amazon est donc le seul à vous offrir ce beau lit pour un prix abordable !

Le lit double Inter Link et ses deux tables de chevet

Découvrez le lit multifonction avec rangements intégrés Inter Link, spécialement conçu pour maximiser l’espace de votre chambre tout en offrant un design moderne et pratique. Ce lit est la solution parfaite pour ceux qui recherchent une combinaison de confort, de style et de fonctionnalité.

©Amazon