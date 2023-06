Cette huile miracle pour cheveux, qui a reçu l’International Beauty Award 2023, est à un prix scandaleusement bas sur Amazon !

Quelques chiffres :

3 huiles différentes pour un résultat instantané : l’huile de marula, de camélia et d’argan ;

Des cheveux 9 fois plus brillants ;

Une chevelure deux fois plus nourrie ;

Un effet anti-frisotis qui dure jusqu’à 96 heures ;

Un International Beauty Awards 2023 décerné par Elle.

Cette huile Kerastase est-elle une bonne affaire ?

Oui ! Outre le fait que le site officiel de Kerastase vend cette huile miracle environ 23 € plus cher qu’Amazon, les autres e-commerces la proposent également à un prix plus élevé. Par exemple, Zalando propose le flacon de 30 ml à 32,95 €… Donc, proportionnellement, environ 3,5 fois plus cher qu’Amazon ! Bol propose un prix plus raisonnable (37,95 €), mais qui reste toujours plus cher que celui de la célèbre plateforme !

L’huile Elixir Ultime de Kerastase

Découvrez notre Huile capillaire originale Elixir Ultime, un véritable secret de beauté pour des cheveux sublimes et en pleine santé. Cette huile précieuse offre une formule luxueuse qui nourrit intensément vos cheveux, les rendant doux, brillants et plus résistants.

