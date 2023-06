Fonction “endormissement” : la lumière varie en fonction de la manière dont vous devez inspirer et expirer pour vous endormir facilement.

Fonction “minuterie” : parfaite pour celles et ceux qui aiment s’endormir devant un film ou un bon bouquin ou si vous comptez employer cette lampe comme veilleuse pour enfant ou bébé. Vous pouvez choisir une durée de fonctionnement qui va jusqu’à 90 minutes. Ce délai passé, la lampe de chevet s’éteint d’elle-même.

Fonction “dimmable” : la lumière chaude de la lampe (3000K) est également ajustable. Vous pouvez opter pour une luminosité plus basse, qui n’éblouit pas, et une luminosité maximale pour pouvoir poursuivre votre activité.

Fonction “sans fil” : en 2 heures et demie, votre lampe est chargée et prête à fonctionner de 10 à 100 heures (en fonction de la luminosité choisie). Comme elle est petite et facile à transporter, elle est donc idéale pour des vacances en camping, par exemple… Ou même pour mettre sur votre table pendant les longues soirées d’été dans le jardin.