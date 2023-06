Large gamme d’applications : ces sandales sont polyvalentes et adaptées à diverses occasions telles que les fêtes, les mariages, les activités quotidiennes, les longues séances de marche, etc. ;

Tailles et couleurs variées : les sandales sont disponibles dans différentes tailles (35-43) et couleurs (marron, bleu, noir, vert et rouge) pour répondre à vos préférences. Si votre pointure se situe entre deux tailles, vous pouvez choisir une pointure plus petite pour un pied fin ou standard, ou une pointure plus grande pour un pied large et épais.