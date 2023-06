Le linge de bain en promotion : 8 essuies tout doux

Pour à peine plus de 32 €, vous recevez un kit de 8 essuies assortis :

2 essuies de bain (69 x 137 cm)

2 essuies à main (41 x 71 cm)

4 débarbouillettes (30 x 30 cm)

Le tout est 100 % en coton. Les essuies sont pensés pour être à la fois doux, résistants et, évidemment, parfaitement absorbants.

Cette promotion est parfaite si vous aimez avoir du linge de bain assorti. Le choix entre 6 coloris (beige, blanc, bleu, gris, mauve ou rose) vous permet de vous accorder parfaitement aux couleurs et au style de votre salle de bains. Les 3 formats d’essuies vous permettent, quant à eux, d’avoir l’essuie parfaitement adapté au moment où il vous le faut.

Vous aimez la qualité ? Vous ne serez pas déçu : il y a déjà 51 799 évaluations sur ce produit et la note moyenne est de 4,4/5. Les utilisatrices et utilisateurs aiment particulièrement l’esthétique des serviettes et leur douceur, ainsi que le fait qu’elles soient bien épaisses et bien absorbantes.