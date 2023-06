À lire aussi

Le prix concurrentiel du t-shirt Jack&Jones sur Amazon

En effet, sur le site officiel de la marque, le même t-shirt est à 12,99€ - même prix pour Zalando, par exemple.

©Amazon

En passant par Amazon, vous obtenez donc presque 25% de réduction sur le prix habituel du vêtement.

Le t-shirt Jack&Jones

Niveau style, le t-shirt est légèrement cintré et la coupe ajustée et possède un col rond qui donne un aspect moderne et décontracté. Comme il est passe-partout, tout en étant adapté à toutes les activités, vous pouvez le mettre chez vous, en rue, en soirée ou pour faire votre sport. Son logo, à l'avant, dynamise le t-shirt, qui est, par ailleurs, en pur coton. Il passe donc parfaitement en machine.