Les boxers Goldorak

©Amazon

Ces boxers pour homme offrent un confort exceptionnel dans toutes les situations et une liberté de mouvement incomparable au quotidien. Ils sont conçus avec des coupes et des matériaux résistants pour faire face à toutes les épreuves. En outre, ils sont antitranspirants et éliminent rapidement l’humidité, de sorte que vous soyez toujours bien au sec, même lorsque vous les portez durant des séances de sport. Les avis sur le lot sont très positifs, puisque les boxers obtiennent la note de 4,6/5 (70 évaluations). Les acheteuses et acheteurs sont comblés par la qualité du boxer et de l’impression Goldorak. Un commentaire exprime néanmoins que les caleçons taillent grand : si vous hésitez entre deux tailles, choisissez donc la plus petite.

Goldorak, en quelques mots

Goldorak, également connu sous le nom de UFO Robot Grendizer, est une série animée japonaise créée par Go Nagai. Cette série fait partie de l’univers Mazinger et est considérée comme un spin-off. Produite par Toei Doga et Dynamic Planning, elle a été diffusée sur Fuji TV du 5 octobre 1975 au 27 février 1977. Goldorak raconte l’histoire de la planète Vega, devenue instable en raison de l’exploitation d’un minerai radioactif appelé Vegatron. Le roi Vega, cherchant à étendre son empire militaire et à trouver une planète de substitution, déploie ses armées composées de soucoupes volantes et de monstres robotiques géants. La série met en scène le combat de Goldorak, un puissant robot piloté par Actarus, pour défendre la planète Terre et repousser les forces de King Vega.

Goldorak a connu un grand succès au Japon et a également été diffusé dans d’autres pays, dont les États-Unis. Aux États-Unis, Goldorak a été introduit sous forme de jouets dans la ligne des Shogun Warriors à la fin des années 1970, puis dans la série animée Force Five de Jim Terry.

La série combine des éléments de science-fiction, d’action et de robots géants, ce qui a contribué à son attrait auprès du public. Goldorak est devenu un personnage emblématique de la culture populaire et continue d’être apprécié par de nombreux fans à ce jour.