T-shirt Levis

Plusieurs modèles et coloris sont disponibles :

Si ce modèle vous plaît moins, de nombreux autres sont également à prix ultra-concurrentiel !

Le Perfect Tee à moins de 15 €, une bonne affaire ?

Oui : sur Zalando, il coûte 19,95 € et sur le site officiel de Levi’s, le prix de certains coloris et modèles grimpe jusqu’à 25 €., ce qui est également le cas sur La Redoute. Bref, Amazon propose un excellent prix pour un t-shirt de grande qualité, comme Levi’s nous a habituées à en faire.

Levi’s, la qualité au rendez-vous

La marque Levi’s, connue pour son lien indissociable avec l’univers du denim, a été fondée en 1853 par Levi Strauss, un immigrant bavarois établi à San Francisco. À ses débuts, la marque se concentrait sur la fabrication de vêtements résistants destinés aux travailleurs de l’ouest américain. En 1873, Levi’s et son partenaire Jacob Davis ont innové en créant un pantalon en denim renforcé par des rivets en cuivre aux endroits de tension, donnant naissance au fameux jean 501, devenu emblématique de la marque. Au fil du temps, la marque s’est adaptée aux évolutions de la mode et de la société en proposant des collections pour femmes, des jeans extensibles et une ligne respectueuse de l’environnement. Aujourd’hui, Levi’s est reconnu comme l’une des marques de denim les plus iconiques et appréciées à travers le monde.