Énergie : les achats groupés font leur retour, jusqu’à 500€ d’économies chez Mr Energie

On note aussi le retour des achats groupés d’énergie, qui n’avaient plus vraiment de sens lors de l’explosion des tarifs. Grâce à ceux-ci, il y a moyen de faire de belles économies. C’est notamment le cas avec l’offre de Mr Énergie. “Mr Énergie est le service à connaître ! Nous proposons un service gratuit qui vous aide à changer de fournisseur de gaz et d’électricité. La plateforme est d’ailleurs à destination des particuliers mais aussi des professionnels et sélectionne de manière régulière les fournisseurs les moins chers. Si vous n’avez pas le temps de vous occuper de la recherche de prestataires et effectuer les comparaisons, Mr Énergie vous fait gagner du temps et de l’argent avec son offre d’achat groupé en gaz et en électricité, permettant d’économiser jusqu’à plus de 500 euros”, annonce l’entreprise.

L’autre avantage, c’est que Mr Énergie s’occupe de toute la paperasse pour vous. “Mr Énergie s’occupe de tout. Ainsi, vous n’avez qu’un seul formulaire à remplir pour que votre contrat chez votre fournisseur d’énergie actuel soit résilié et remplacé par l’offre la plus intéressante suggérée par Mr Énergie. Le service proposé par Mr Énergie est 100 % gratuit, tout comme le changement de fournisseur ou encore l’accès à l’offre d’achat groupé. Si votre contrat n’est pas terminé, il n’y a aucun frais de rupture ou d’installation. Avec Mr Énergie, vous pouvez changer de fournisseur à tout moment, sans avoir à vous justifier”, détaille-t-on.

En avril 2023, Mr Énergie a mis en concurrence différents fournisseurs d’énergie afin de trouver la meilleure offre pour les Belges. Depuis le 1er mai, l’heureux élu est connu : il s’agit de Mega. Jusqu’au 30 juin prochain, vous avez la possibilité de profiter de l’achat groupé en gaz et en électricité de LaLibre.be et DH Les Sports + en collaboration avec Mr Énergie.

Plusieurs options existent pour s’inscrire à cet achat groupé. Via le site internet de Mr Énergie, il est possible de rentrer toutes ses données et de découvrir l’économie réelle possible en signant un contrat chez Mega. Il est aussi possible de contacter Mr Énergie par téléphone au 02/793.33.40.