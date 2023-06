Le jean Levi’s 501 est à -62 %, ce qui fait dégringoler son prix à moins de 42 €, et toutes les tailles sont encore disponibles !

Le Levi’s 501 est LE blue jean original, qui est fait selon la coupe droite emblématique de Levi’s. Une petite touche de stretch est ajoutée au jean pour vous apporter confort et liberté de mouvement, en plus de solidité et style.

Le Levi’s 501 à 41,90 €, une bonne affaire ?

C’est une des meilleures affaires du moment. En effet, sur le site officiel de Levi’s, le moins cher des 501 est à 114,95 €. La Redoute, elle, propose le modèle à 120 € et Zalando fait actuellement une promo qui réduit le prix de certaines tailles et coloris à 59,95 €. Bref, Amazon offre le prix le plus bas sur le Levi’s 501 (et de beaucoup !).

Trois anecdotes sur le jean Levi’s 501