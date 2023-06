Comment choisir sa BB crème ? Nos conseils et notre top 3 des meilleures BB crèmes dans ce guide d’achat exclusif !

Notre Top 3 des meilleures BB crèmes

À la suite de ce test, voici ce que nous estimons être les meilleures bb crèmes du marché :

Pour tester les BB crèmes que nous avons achetées, nous les avons toutes essayées en les appliquant chaque matin sur notre visage. Cela nous a permis de voir si la couleur s’harmonisait bien avec le teint de la peau, d’apprécier la facilité d’application et de juger l’effet final sur la peau (aspect crépi, doux, imperceptible…). Par la suite, nous avons examiné l’efficacité de la couverture de la BB crème (réduit-elle les rougeurs et les imperfections ?), ainsi que les différents bénéfices promis par les fabricants (hydratation, effet mat, lissage, éclat, protection solaire…). Enfin, nous avons analysé la liste des ingrédients en accordant une attention particulière aux silicones (qui bloquent les pores et empêchent la peau de respirer) et aux substances potentiellement allergéniques.

Eau Thermale Jonzac Peau Parfaite (40 ml) : une BB crème pour les peaux sensibles

Ce cosmétique enrichi d’eau thermale convient aux peaux les plus délicates et même allergiques. Grâce à son complexe 3P, il cible trois éléments clés du visage : le teint, la texture de la peau et sa finesse. Au cours de nos essais, nous avons été séduits par son fini légèrement irisé qui apporte un effet de fraîcheur, sa longue tenue et sa texture non grasse. Cependant, même la teinte la plus claire semble un peu trop foncée pour les peaux très pâles, donnant un effet bonne mine plutôt marqué. Cette crème offre également une protection solaire SPF10. De plus, elle est certifiée bio, et sa formule ne contient ni silicone, ni alcool, ni huile minérale, ni allergène. Le seul véritable inconvénient est qu’elle n’est disponible qu’en deux teintes.

Avantages :

Adapté aux peaux sensibles et allergiques

Donne un effet de fraîcheur

Longue tenue

Texture non grasse

Protection solaire SPF10

Certifié bio et composition correcte

Inconvénients :

Teinte la plus claire un peu trop foncée pour les peaux pâles

Disponible qu’en deux teintes

Maybelline Dream Fresh (30 ml) : une BB crème avec protection solaire (SPF30)

Fortement appréciée dans l’univers de la beauté, cette BB crème Maybelline offre une application facile, avec un résultat naturel et léger que nos tests ont confirmé. Elle sublime et met en valeur le teint, tout en hydratant de manière satisfaisante et en laissant peu de démarcations. Toutefois, même si sa couvrance est appréciable et qu’elle offre une protection solaire SPF 30, elle peine à masquer efficacement les imperfections. Bien que sa composition puisse être améliorée, elle est sans silicone, paraben et allergène. Malheureusement, bien qu’elle soit disponible en cinq teintes, ces dernières sont toutes sont plutôt claires.

Avantages :

Protection solaire SPF 30

Facile à appliquer avec un rendu léger et naturel

Pouvoir hydratant satisfaisant

Laisse peu de démarcation après application

Composition sans silicone, paraben et allergène

Inconvénients :

La couvrance ne parvient pas vraiment à camoufler les imperfections

Teintes uniquement claires

Avril La BB Cream (30 ml) : une composition exemplaire

Dotée d’actions 5-en-1, cette BB crème bio certifiée par Ecocert combine les bienfaits de l’huile de jojoba, de l’aloe vera, de l’huile de grenade et de la poudre d’iris pour unifier, hydrater, purifier et protéger la peau, notamment grâce à sa protection SPF 10. Nos tests ont révélé qu’elle offre une tenue longue durée, avec une couvrance très légère qui unifie tout de même confortablement le teint, à condition d’utiliser un peu plus de produit qu’habituellement. Cependant, il est regrettable qu’elle ne soit disponible qu’en deux teintes.

Avantages :

Action 5-en-1

Protection solaire SPF 10

Excellente composition

Certifiée bio par le label Ecocert

Bonne tenue tout au long de la journée

Couvrance légère unifiant bien le teint

Inconvénients :

Nécessité d’utiliser une grande quantité pour bien couvrir la peau

N’est disponible qu’en deux teintes

Comment avons-nous testé les bb crèmes ?

L’évaluation de BB crèmes est un processus méticuleux qui requiert une attention particulière à différents aspects. Pour commencer, notre processus de test implique d’appliquer chaque BB crème le matin sur le visage. Cette première étape nous permet de surveiller l’évolution du produit tout au long de la journée et d’analyser son impact sur la peau dans des conditions réalistes.

La deuxième étape de notre processus consiste à observer si la couleur de la BB crème correspond bien à la teinte de la peau. Il est crucial que le produit se fonde harmonieusement avec la carnation naturelle pour un rendu authentique. De plus, nous évaluons la facilité d’application du produit et le rendu final sur la peau, que ce soit plâtré, lisse ou invisible.

Ensuite, nous nous concentrons sur la couvrance de la BB crème. Nous examinons si le produit est capable d’atténuer les rougeurs et les boutons, ce qui est souvent une préoccupation majeure pour les utilisateurs de ces produits. Une bonne bb crème doit être capable de camoufler les imperfections sans donner un aspect artificiel à la peau.

Dans le cadre de nos tests, nous ne négligeons pas les divers effets vantés par les marques. Il peut s’agir de l’hydratation, du matifiant, du lissant, de l’illuminant ou de la protection solaire. Ces caractéristiques peuvent être des atouts pour certains utilisateurs, en fonction de leurs besoins spécifiques en matière de soins de la peau.

Enfin, la composition de la BB crème est un autre aspect fondamental que nous examinons attentivement. Nous accordons une attention particulière aux silicones, qui sont occlusifs et empêchent la peau de respirer, et aux allergènes qui peuvent provoquer des réactions cutanées indésirables. Notre objectif est de recommander des produits qui sont non seulement efficaces, mais aussi sains et sans danger pour la peau.

Comment choisir sa bb crème ?

Au cours des récentes années, la BB crème a fait une entrée remarquée dans l’univers des cosmétiques. Se démarquant par son caractère naturel et sa proximité avec les soins de la peau plutôt que le maquillage traditionnel, elle attire un public de plus en plus large. Opter pour une BB crème est également un moyen d’éviter l’impression d’oppression que peut parfois provoquer l’usage du fond de teint. Pour vous aider à naviguer parmi le vaste choix qu’offrent les marques, nous avons rassemblé quelques critères de choix clés :

La composition : avec l’augmentation des débats concernant l’utilisation d’ingrédients potentiellement dangereux et nocifs dans les cosmétiques, il devient difficile de rester indifférent. Par conséquent, nous recommandons, dans la mesure du possible, de vous tourner vers des options plus naturelles ou biologiques. Il convient de noter que la majorité des crèmes teintées incluent du dioxyde de titane, un composant actuellement au centre de multiples controverses. Cependant, c’est principalement son usage sous forme de nanoparticules dans les produits en aérosol ou à consommer qui suscite des inquiétudes.

Le type de peau : comme pour tous les produits de soin du visage, il est indispensable d’adapter votre choix à votre type de peau. Les personnes à la peau sèche privilégieront ainsi des produits hydratants, tandis que celles à la peau grasse trouveront satisfaction dans les crèmes matifiantes. Il est également envisageable de “personnaliser” le produit en appliquant une base ou une crème de jour avant le maquillage, et en ajoutant de la poudre après l’application de la BB crème.

La teinte : étant donné que la BB crème offre une couvrance plus légère, les démarcations sont moins perceptibles qu’avec un fond de teint, permettant ainsi à différentes teintes de convenir à une large variété de carnations. Cependant, pour obtenir un rendu discret et naturel, il est crucial de choisir une couleur aussi proche que possible de votre teint naturel. Les marques élargissent progressivement leur palette de couleurs, bien qu’il reste encore des améliorations à apporter, en particulier chez les marques plus naturelles.

Qu’est-ce qu’une BB crème ?

La BB crème est un produit polyvalent : une sorte de crème hydratante teintée qui offre de nombreux avantages pour la peau. Elle est adaptée à toutes les peaux : les peaux mixtes, sèches ou grasses. Sa formule fluide et légère, enrichie en ingrédients hydratants tels que, par exemple, l’acide hyaluronique et le karité, procure une hydratation intense à l’épiderme, le laissant doux et hydraté.

En plus de ses propriétés hydratantes, la BB crème est parfois également dotée d’effets anti-âge. Elle aide à réduire l’apparence des rides, ridules et autres signes de vieillissement, tout en apportant un éclat naturel à la peau. Grâce à ses pigments et ses correcteurs, elle unifie le teint, camoufle les cernes et les petites imperfections, offrant ainsi un teint parfait et zéro-défaut.

La BB crème agit également comme une base de maquillage, créant une texture lisse et veloutée, tout en protégeant la peau des agressions extérieures. Elle peut être utilisée seule ou comme base de teint avant l’application du fond de teint. Son effet matifiant permet de contrôler la brillance sur les peaux mixtes à grasses, tandis que sa texture fondante offre un fini naturel et lumineux.

Disponible dans différentes teintes, de clair à foncé, la BB crème s’adapte à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles et matures. Elle peut être appliquée avec un pinceau, une éponge ou simplement avec les doigts. Son format en flacon facilite son utilisation et sa compacité en fait un produit pratique à emporter partout.

