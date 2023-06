Le cadenas pour vélo Sigtuna est conçu pour assurer la sécurité de votre vélo. Fabriqué en acier trempé de 16 mm, ce cadenas en U offre une résistance robuste contre les tentatives de vol : crochetage et pince coupante n’en arriveront pas à bout. Son système de verrouillage à clé permet une utilisation facile et sécurisée (et vous avez 3 clés, donc pas de souci si vous en perdez une !). Le cadenas est équipé d’un câble en acier flexible, ce qui permet de sécuriser votre vélo à différents types d’attaches : vous bénéficiez donc d’une double protection. Et pour ne pas abimer votre vélo, ce cadenas est recouvert d’une couche de vinyle qui empêche l’antivol de rayer votre vélo. Il est également conçu pour résister aux conditions météorologiques difficiles, ce qui en fait un choix adapté à une utilisation en extérieur.

À lire aussi

Les avantages de l’antivol de vélo Sigtuna

©Amazon

Le cadenas antivol de Sigtuna est parfait pour plusieurs raisons :

Une sécurité renforcée : grâce à sa construction en acier trempé de 16 mm et son câble en acier flexible, ce cadenas offre une double sécurité à votre vélo.

Une polyvalence d’utilisation : le câble ajustable permet de l’utiliser pour sécuriser non seulement des vélos, mais aussi d’autres équipements tels que des poussettes ou des motos.

Une grande facilité d’utilisation : le système de verrouillage à clé garantit une ouverture et une fermeture rapides, sans nécessiter de combinaison à retenir.

Un transport pratique : ce cadenas est léger et compact, ce qui le rend facile à transporter dans un sac à dos ou une sacoche de vélo.

La garantie de ne pas abimer votre vélo : comme le cadenas est recouvert de vinyle, il n’abime pas votre deux-roues, même s’il s’y cogne.

Un excellent rapport qualité-prix : ce cadenas offre une combinaison optimale de qualité et de prix abordable, en faisant un excellent choix pour sécuriser votre vélo.

En outre, les avis des consommatrices et consommateurs sont excellents : 4,5/5 sur 7299 évaluations. Les internautes sont ravis par sa robustesse et la double protection offerte par le câble (qui, en revanche, ne suffit pas seule : elle n’est à utiliser qu’en complément du cadenas en U).