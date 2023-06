Une exfoliation douce : les éponges de Konjac ont une texture douce et poreuse qui permet une exfoliation délicate de la peau. Elles éliminent en douceur les cellules mortes, les impuretés et l’excès de sébum, tout en favorisant le renouvellement cellulaire. Cette exfoliation régulière aide à rendre la peau plus lisse, plus lumineuse et plus douce au toucher.

L’équilibre et l’hydratation de la peau : les éponges de Konjac sont naturellement riches en fibres végétales et en nutriments tels que les vitamines A, E et C. Elles aident à maintenir l’hydratation de la peau et à équilibrer son pH naturel. De plus, elles sont douces et non irritantes et donc parfaitement adaptées aux peaux sensibles et sujettes aux irritations.