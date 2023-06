La fraîcheur d’une fenêtre ouverte ou une nuit sans moustique ? Plus besoin de choisir, grâce à cet accessoire à 16,99 € !

À lire aussi

Le système Easymaxx : une moustiquaire de fenêtre Magic Click

©Amazon

La moustiquaire de fenêtre offre une protection fiable contre les moustiques, les guêpes et autres insectes indésirables, vous permettant de garder votre maison à l’abri de ces nuisibles tout en laissant entrer l’air frais. Elle s’adapte facilement à presque toutes les fenêtres grâce à sa capacité d’être découpée à la taille souhaitée, jusqu’à un maximum de 150 cm x 130 cm. Son montage est simple et sans tracas : pas besoin de grands travaux, ni de grand budget. Il vous suffit de fixer les 12 modules magnétiques au cadre de la fenêtre et d’attacher les contreparties à la moustiquaire. Grâce à son système de fixation magnétique, la moustiquaire s’installe rapidement et en un clic. Lorsque la saison est terminée, vous pouvez facilement détacher la moustiquaire et les aimants sans laisser de traces ou de résidus de colle. Le “grillage” de la moustiquaire est à la fois perméable à l’air et semi-transparent, vous permettant de profiter de la vue extérieure tout en étant protégé des insectes : moustiques, guêpes, abeilles, mouches, etc.