Cette promo va sauver votre été caniculaire : une piscine Intex pour 79,89 € seulement grâce à une promo exceptionnelle !

Pour profiter à fond de votre piscine, vous pouvez l’agrémenter d’accessoires qui vous faciliteront la vie :

Oui : sur Décathlon, la même piscine est affichée à 157,95 €. Chez Bol, la piscine dans ces dimensions est en rupture de stock, mais celle qui est plus petite est affichée à 92,92 €… Soit toujours plus que notre belle et grande piscine sur Amazon. Même sur le site officiel d’Intex, elle est en rupture de stock et plus chère, alors qu’elle est en promotion (89,95 € au lieu de 129 €).

La piscine Intex en promotion

Voici les caractéristiques principales de cette piscine Intex qui sauvera votre été :

Dimensions : 3 x 2 x 0.75 mètres ;

Installation : rapide et facile, prêt à remplir en 30 minutes. Il suffit de glisser les tubes dans le liner, puis de remplir votre piscine.

Résistance : liner triple épaisseur ;

Contenu : il faudra prévoir 3 834 litres

Avantage d’une piscine tubulaire : plus facile à entretenir, au niveau de la filtration et du nettoyage… Et possibilité de la retirer après l’été.

Une marque de qualité : la marque INTEX a été créée en 1965 et a révolutionné l’univers de la piscine en créant la première piscine hors-sol au monde.

Notes des utilisatrices et utilisateurs : 4.6/5 sur 33 948 évaluations.

Matériaux : le cadre est en acier et le liner en PVC 3-couche avec une couche intermédiaire de maillage polyester.