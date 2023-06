Pourquoi toujours faire un barbecue ? Voici la meilleure plancha, moins chère que jamais, grâce à une promotion temporaire !

À lire aussi

Les avantages de cette plancha :

Une grande surface de cuisson pour nourrir toute la famille ou tout un groupe d'amis et amies

Une saisie rapide des viandes, légumes et poissons épais grâce à la power zone

Adapté à tous les aliments : des fruits de mer au légumes, en passant par les brochettes et les pains plats

Une grande facilité d’utilisation , avec 4 niveaux de température

Une note de 4,7/5 données par les utilisatrices et utilisateurs sur Amazon

Est-ce vraiment une bonne affaire ?

Oui, la promo Amazon est vraiment une bonne affaire. En effet, sur Krefel, par exemple, la plancha est à 119,95 € et chez Fnac, elle est à 115,65 €.

La plancha Riviera&Bar 50x22cm

Voici une solution idéale pour cuire vos aliments le plus rapidement et efficacement possible, sans devoir vous soucier du charbon et autres éléments nécessaires pour un barbecue. Avec sa surface de plus de 1285 cm², cette plancha permet à une famille nombreuse ou à un grand groupe d’amis et amies de manger tous et toutes en même temps.

En outre, grâce à ses quatre niveaux de températures, la plancha permet de cuire tout aussi efficacement de la viande, des légumes, des œufs, et bien d’autres produits.

De plus, cette plancha a la particularité de disposer d’une surface Power zone, qui permet de cuire plus fortement à un endroit précis de la plaque : très pratique pour que même les gros morceaux soient prêts en même temps que les plus fins.

Enfin, cerise sur le gâteau, grâce à cette réduction de pratiquement 25 %, la plancha Riviera&Bar 50x22cm est accessible temporairement pour la modeste somme de 84,70 €, soit presque 35 € moins cher que dans les autres e-commerces. Une affaire à ne pas louper.