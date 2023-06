Empêcher les mouches et insectes de rentrer tout en gardant la porte ouverte ? C’est possible grâce à cet accessoire à 16,99 € !

À lire aussi

Zéro travaux, zéro trous dans vos châssis de porte, un tout petit prix et un design élégant : cette moustiquaire de porte a tout pour plaire !

Nous n’avons pas trouvé ce modèle et cette marque sur d’autres e-commerces et ne pouvons donc pas comparer son prix. Néanmoins, la version en 100 x 220 cm d’un produit équivalent était à 22,95 € chez Bol, soit 10 % plus cher que chez Amazon.

Les avantages de cette moustiquaire

Moustiquaire de porte ©Amazon

Cette porte magnétique anti-insecte est parfaite pour de nombreuses raisons, dont en voici un échantillon :

Compatible avec la plupart des portes standards (plusieurs tailles sont disponibles) ;

Fermeture automatique sans aucun bruit grâce au système magnétique ;

Fabriquée à partir de matériaux de haute qualité , durables et résistants aux intempéries ;

Circulation d’air optimale tout en bloquant les insectes nuisibles ;

Installation facile et rapide, sans outil ou dégât irréversible sur vos châssis de portes ;

Système de fermeture aimantée à double face assurant une étanchéité maximale ;

Idéal pour les familles avec enfants et les animaux de compagnie, leur offrant un accès facile à l’extérieur ;

Facile à nettoyer et à entretenir, peut être lavé en machine à basse température.