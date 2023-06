À lire aussi

Le lait solaire 50 + pour les peaux sensibles

Le lait solaire Nivea Sun, conçu spécialement pour les peaux sensibles au soleil, offre une protection 50 + (contre les UVa et les UVb). C’est la meilleure vente Amazon dans la catégorie “écran solaire” et pour cause : la crème solaire est beaucoup moins chère sur la plateforme que dans les autres magasins. En effet, elle ne coûte que 13,01 €, alors qu’on la retrouve à 17,45 € sur Farmaline et Newpharma, par exemple.

La crème solaire waterproof pour les enfants

À 10,17 € sur Amazon, cette crème solaire Garnier Kids Sensitive Advanced 50 + est moins chère que sur les autres e-commerces. Par exemple, Kruidvat l’affiche à 18,19 € et Bol.com à 12,37 €. Cette crème protège la peau de vos enfants, mais aussi les peaux adultes, des UVa et UVb. Elle est hypoallergénique et waterproof.

Le spray solaire facile à étaler

C’est probablement une des crèmes solaires les plus connues : la protection solaire spray Protect&Hydrate 50 + de Nivea Sun est à seulement 13 €. Un prix particulièrement bas puisque le même modèle est à 18,81 € sur Farmaline, 18,79 € sur Newpharma et 19,59 € chez Di à l’heure d’écrire ces lignes.

Bonus : le pack “famille responsable” de Garnier

Ce pack comporte une crème SPF 50 pour adultes et une crème 50 + pour enfant. Les deux crèmes protègent la peau des UVa et UVb, des coups de soleil et des dommages cutanés à long terme. Elles sont waterproof et celle pour les enfants est même résistante au sable. Le petit bonus, c’est qu’elles sont plus respectueuses de la vie marine que les autres crèmes présentées ici, puisque leur formule est biodégradable à 94 %, et leur emballage est fait de plastique recyclé. On aime aussi le partenariat avec Disney, qui permet à la crème des enfants d’être illustrée d’un petit Nemo ! En revanche, nous n’avons pas trouvé le même pack sur d’autres e-commerces et ne pouvons donc pas comparer son prix (21,16 € pour les 2 crèmes).