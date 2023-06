Profitez d’une analyse complète de votre poids grâce à ce pèse-personne high-tech qui coûte seulement 20 € grâce à une grosse promotion !

La fraîcheur d’une fenêtre ouverte ou une nuit sans moustique ? Plus besoin de choisir, grâce à cet accessoire à 16,99 € !

On a toutes et tous dû faire face à ce choix cornélien avant d’aller dormir : choisir de mourir de chaud, la fenêtre fermée, mais dans une chambre sans moustique OU se faire réveiller par le bruit agaçant d’un moustique près de son oreille dans une chambre fraîche ? Dans les deux cas, le résultat est le même : on ne dort pas. Ou mal.