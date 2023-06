Envie de dormir au frais malgré la canicule ? Cet accessoire en promo remplace vos draps, trop chauds, et sauve vos nuits !

Excellente respirabilité et douceur absolue : la couverture Marchpower offre une excellente respirabilité, évacuant l’humidité et la remplaçant par un tissu frais. L’autre côté est doté de particules de pierre de jade exclusives, offrant une sensation de fraîcheur et de douceur. Cette couverture est plus douce au toucher et plus moelleuse qu’un nuage. De plus, elle est conçue pour ne pas irriter la peau sensible, convenant même aux animaux de compagnie ou aux bébés.