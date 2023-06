Ne loupez pas ces 8 ventes Flash Amazon du week-end : des promotions variées, qui vont de -20 à -62 % !

À lire aussi

Top 8 des meilleures promotions Amazon actuelles

À lire aussi

Un barbecue arrosticini à charbon à -37 %

Pour les amatrices et amateurs de brochettes au barbecue, de légumes cuits, de viandes ou de poissons, ce barbecue 50 x 13 x 43 cm est idéal et facile d’utilisation. Grâce à cette impressionnante promotion, il ne vous coûtera que 40.13 euros, au lieu de 53.11 euros sur le site Agrieuro, par exemple.

Un après-soleil RoC, une marque de qualité, à -20 %

Surtout en cette période estivale, une crème réparatrice pour votre peau est plus que la bienvenue pour l’hydrater et la réparer correctement. Grâce à sa promotion, la crème RoC devient intéressante financièrement puisqu’elle n’est plus qu’à 16,83 euros, au lieu de 20,99 euros comme chez Douglas.

À lire aussi

Ce rasoir est actuellement à -62%. ©Amazon

Un rasoir Wilkinson à -62 %

Sans aucun doute la meilleure offre actuelle. Ce rasoir Wilkinson cinq lames garantit un rasage parfait et ne coûte que 3,68 euros, au lieu de pratiquement 10 euros. Une offre qui n’a jamais été vue ailleurs, comme sur Amazon.

Un pèse-personne high tech à -34 %

Ce pèse-personne high tech est digne des marques les plus connues, puisqu’il calcule votre masse graisseuse, votre masse musculaire, votre IMC, etc. De plus, il peut suivre l’évolution de 4 personnes en même temps. Et il est à tout petit prix sur Amazon grâce à cette belle promotion.

À lire aussi

Ce panier pour chien offre de nombreuses garanties contre les allergies. ©Amazon

Un panier rond antistress pour chien ou chat à -32 %

Large de 115cm, ce coussin antistress est idéal pour toutes les races de chien, voire de chat. En plus de sa facilité d’entretien, le panier Dodo Donut est facile à entretenir grâce à sa housse amovible et lavable en machine. Cette promotion de 32 % est très intéressante, le panier ne coûtant désormais que 82.62 euros, au lieu des 92.99 euros chez Cdiscount, par exemple.

L’ouvre-boîte à -40 %

Alors qu’il coûte plus de 18.15 euros à la Fnac, cet ouvre boite ne coûte que 10.26 euros sur Amazon. Fait en acier inoxydable, il est donc extrêmement solide et vous sera grandement utile dans votre futur.

Le sticker géant Raiponce à -23 %

En manque d’inspiration pour un cadeau à votre enfant ? Voici une décoration qui lui fera certainement plaisir. Ce sticker géant repositionnable Disney Princesse Raiponce, très facile à l’installation et garanti sans danger pour les murs, n’est plus qu’à 28.66 euros, au lieu de 30 euros, comme sur le site spécialisé en stickers, déco-de-héros.

Avez-vous trouvé un accessoire utile ? Si non, allez jeter un coup d’œil pour toutes les autres promotions disponibles ! Vous allez sans aucun doute trouver d’excellentes autres affaires.