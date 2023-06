Comment choisir son barbecue au gaz ? Nos conseils et notre top 5 des meilleurs barbecues à gaz !

Notre top 5 des barbecues au gaz

Le meilleur rapport qualité/prix

Une marque de référence pour un produit fiable et agréable ! Le Weber Spirit II E-310 représente bien la fiabilité de la marque phare du barbecue. En effet, il présente des finitions soignées, un acier émaillé de grande qualité, et une variété de modes de cuisson très appréciable pour un 12 couverts. Ce barbecue au gaz est fiable, pour tous les jours, et pour longtemps.

Le barbecue au gaz pas cher

Le barbecue Campingaz Xpert 100 L Plus Rocky est idéal pour ceux qui cherchent un barbecue au gaz peu onéreux. Simple d’utilisation et léger, mais robuste, il va à l’essentiel en alliant bonne qualité de cuisson, fonctionnalité et ergonomie. Avec ses deux brûleurs et ses 7,1 kW de puissance, parfaitement adaptés à ses modestes dimensions, il est fait pour un usage familial. Il jouit ainsi de très bons retours et d’un prix imbattable.

Le barbecue hybride charbon-gaz

Muni de 3 brûleurs et fonctionnant au gaz et au charbon de bois, le barbecue hybride Char-Broil Gas2Coal 210 a, en outre, un excellent rapport qualité-prix. Son allumeur électronique, qui allume votre barbecue en une seule pression, est particulièrement utile pour celles et ceux qui ne veulent pas passer de longues minutes à jouer avec des journaux, allume-feu et autres. Les grilles en fonte du barbecue sont résistantes à la rouille et faciles à nettoyer. Les avis et notes sur le produit sont extrêmement positives, ce qui en fait un choix sûr.

Le barbecue gaz super haut de gamme

Cet appareil coche toutes les cases d’un barbecue au gaz parfait. Le Weber Summit S-670 a tout pour lui. Avec ses six brûleurs et ses 17,5 kW, il assume sa grande capacité, tout en garantissant une qualité exceptionnelle. Les modes de cuisson sont variés et fiables : plancha à gaz, rôtissoire et possibilité de fumer les aliments. Enfin, la qualité des matériaux et des finitions est gage d’une durabilité qui fait honneur à la marque… et au prix affiché. En effet, il faudra être prêt à ouvrir le portefeuille (ou faire un emprunt) pour se l’offrir… Mais quand on aime, on ne compte pas, surtout quand on est une ou un vrai fan de BBQ, non ?

Un grand modèle à prix raisonnable

Un prix surprenant d’entrée de gamme pour un si grand barbecue au gaz ? Ce barbecue est conçu pour un usage occasionnel et peu intensif. Il demande un grand soin au stockage et à l’entretien : l’usage d’une housse de protection est donc recommandé. Le Taino Basic comble les besoins ponctuels de repas en groupe. Il serait dommage de ne pas profiter des 6 brûleurs et d’une grande surface de cuisson pour satisfaire les grandes assemblées.

Comment choisir son barbecue au gaz ?

Pour s’y retrouver parmi les nombreux modèles disponibles sur le marché, il est judicieux de prendre en compte certains critères lors de la recherche d’un barbecue à gaz.

La surface de cuisson ou le nombre de convives : considérez qu’une surface de cuisson inférieure à 2500 cm² est conçue pour 10 personnes ou moins. Au-delà de 3500 cm², vous pouvez servir plus de 16 convives.

La puissance : ce critère permet d’évaluer le principal atout du barbecue à gaz, à savoir la rapidité de la montée en puissance. Elle n’a d’intérêt que si celle-ci est suffisante. Vous pouvez vous contenter d’une puissance inférieure à 9 kW pour un usage occasionnel et confidentiel. Si vous pensez servir fréquemment de grandes tablées, il faut rechercher une puissance située entre 9 et 18 kW.

Le nombre de brûleurs, leur forme et leur répartition : les modèles les plus simples n’ont pas plus de 2 ou 3 brûleurs. Les meilleurs modèles proposent jusqu’à 6 brûleurs, éventuellement indépendants pour faire cuire différemment plusieurs mets. Il est aussi possible de trouver des brûleurs de formes diverses, capables de chauffer uniformément divers plats, tels que des papillotes ou des poissonnières.

L’entretien : c’est un critère important, car il n’est pas agréable d’envisager une journée complète de nettoyage après un repas convivial à base de grillades. Le barbecue à gaz est plus simple à nettoyer, mais il faut évaluer la facilité de nettoyage de la grille de cuisson, de la plancha, ainsi que la capacité de divers composants à passer au lave-vaisselle. Enfin, la présence d’un récupérateur est un atout sérieux.

Les critères à l’achat : marque, prix et garantie. Il existe des produits d’entrée de gamme à moins de 500 €. Ceux-ci sont fonctionnels, mais peu équipés. Ils disposent également d’une garantie et d’une durée de vie assez réduite. À l’inverse, certains modèles haut de gamme des grandes marques, pouvant coûter jusqu’à 5 000 €, sont vendus avec tout un panel de services et des garanties prolongées. Au milieu se trouve souvent le matériel au rapport qualité prix le plus intéressant. Entre 500 et 1 000 €, il n’est pas rare que les marques de référence proposent des barbecues robustes et bien équipés.

Il ne vous reste plus qu’à choisir l’appareil qui convient le mieux à vos besoins et de profiter de délicieux barbecues faits de viandes, de halloumi et brochettes de légumes grillés !