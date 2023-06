Vous commencez le padel ? Voici les cinq accessoires indispensables pour exploser vos adversaires !

À lire aussi

La raquette de padel

Inutile de préciser à quel point posséder une bonne raquette de padel est important dans la pratique du sport. Mais pas que pour développer un bon niveau. En cas de raquette de mauvaise qualité, le risque de blessures au niveau du coude, bras et même main augmente considérablement.

Pour commencer le sport, on vous propose la MAS Padel. Grâce, entre autres, à son revêtement en fibre de carbone à 50 %, cette raquette vous permet de démarrer correctement le sport. Adapté aux débutants, son prix est attirant (60,98 €). Et en plus de la raquette, vous obtiendrez gratuitement son étui afin de pouvoir la protéger au maximum des coups en dehors des heures d’activité.

Les balles de padel

Si les balles de padel ressemblent comme deux gouttes d’eau à celles de tennis, il existe pourtant des différences. Les balles de padel rebondissent moins que les balles de tennis et sont plus petites. Le rebond plus bas permet des échanges plus longs et des coups plus contrôlés.

Les balles de padel sont aussi généralement moins rapides que les balles de tennis, mais sont utilisables pour bien plus de temps.

La marque proposée est celle utilisée par la fédération la mieux représentée dans le monde, à savoir l’Espagne, est Head. Pour seulement 6 euros, vous pourrez avoir les trois balles nécessaires pour la pratique.

Les chaussures de padel

Comme expliqué précédemment, la surface de jeu est en synthétique et est parfois sablée, pour obtenir une meilleure adhérence. Il faut donc des chaussures adaptées, afin de ne pas chuter ou de glisser et risquer une entorse.

Grâce à un plus grand soutien et un confort élevé, les ASICS Gel-Padel PRO 5 offrent au joueur une expérience idéale sur le terrain. Disponible de la pointure 39 à la 49, cette chaussure est idéale et surtout, abordable.

Les shorts de padel

Comme pour le tennis et que ce soit chez les hommes ou chez les dames, le padel étant un sport mixte, il est indispensable de disposer d’un short avec des poches, afin de pouvoir y mettre les balles lors du service.

Et pour moins de 15 €, il est possible de trouver votre bonheur dans énormément de couleurs différentes possibles.

La gourde d’eau

Avec les nombreuses courses en avant ou en arrière, le padel est considéré comme un sport intense, qui nécessite une excellente hydratation afin de ne pas subir de crampes.

La gourde Ion8 est idéale pour le sport. Pour moins de 14 €, elle a une capacité de plus d’un demi-litre.