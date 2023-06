Vous allez bientôt partir en vacances ou en festival ? Voici la tente qu’il vous faut absolument pour ne pas souffrir de la chaleur !

À lire aussi

La tente de plage automatique Reakoo

Actuellement meilleure vente du site Amazon dans tout ce qui concerne les tentes et accessoire de camping, cette tente automatique est grandement appréciée par ceux qui l’ont déjà acheté. En effet, sur plus de 347 évaluations, elle est notée 4.3/5 ! Et pour appuyer son importance, elle est en rupture de stock sur tous les autres sites qu’Amazon, preuve de l’intérêt qui lui est porté. Plutôt légère (960 grammes), faite en polyester et complètement imperméable, elle est sans aucun doute possible l’outil d’excellence pour profiter de bons moments au chaud sereinement. Voici ses différentes caractéristiques.

Montage instantané : la conception pop-up automatique de cette tente de plage vous permet de la monter en quelques secondes, sans aucun assemblage. Fixez-la rapidement au sol à l’aide des piquets inclus.

Protection anti-UV : fabriquée en polyester avec un revêtement argenté écologique, cette tente bloque jusqu’à 98 % des rayons UV nocifs du soleil. Profitez en toute tranquillité des vacances à la plage ou dans le jardin, sans vous soucier des dommages causés aux peaux sensibles.

Cette tente Reakoo vous offre de nombreux avantages lors de vos périodes de détente. ©Amazon

Ventilation efficace : la conception ouverte et la fenêtre en filet à l’arrière garantissent une excellente ventilation, gardant l’intérieur frais et respirant même par temps chaud. Le grand porche vous permet de vous détendre confortablement tout en profitant de l’ombre.

Polyvalence d’utilisation : cette tente de plage peut être utilisée comme un parapluie de plage ou une tente d’ombrage. Elle est parfaite pour les sorties au parc, au lac, en camping, en randonnée, à la pêche ou en voyage. Elle peut également être utilisée comme une tente de jeu intérieure pour les enfants.

Portable et spacieuse : cette tente mesure 165 x 150 x 115 cm lorsqu’elle est ouverte, offrant un espace généreux pour 1 à 3 personnes. Elle est légère, ne pesant que 0,96 kg, et se plie facilement pour être transportée dans le sac de transport inclus.

Emportez la tente de plage REAKOO partout avec vous et profitez d’une ombre fraîche et d’un espace confortable lors de vos sorties à la plage, au parc ou en camping. Avec sa facilité d’utilisation, sa portabilité et ses fonctionnalités bien pensées, elle deviendra rapidement un incontournable de vos aventures estivales. Ne manquez pas cette opportunité de vous offrir un confort optimal où que vous alliez !