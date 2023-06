Envie de vous réveiller dans les meilleures conditions ? Ce radio-réveil est aussi capable de recharger votre téléphone !

Le radio-réveil projeteur tEEZErshop

Au prix de 29.99€, ce radio-réveil est ce qu’il se fait de mieux en Belgique sur le marché actuellement. Noté à 4.3/5 par plus de 1832 utilisateurs, ce produit est actuellement la deuxième meilleure vente sur Amazon. Ce réveil n’est d’ailleurs disponible en dessous de ce prix que sur ce site car précédemment en ligne sur Krefel et la Fnac, il coûtait plus de 35.99€. Mais pourquoi l’acheter lui et pas un autre ? Voici ses principales qualités :

Un réglage intelligent de la luminosité de l’écran : le réveil projecteur offre un écran LED miroir de 18,8 cm avec un réglage intelligent de la luminosité. Les chiffres sont faciles à lire sans lunettes et l’écran s’adapte automatiquement à la lumière ambiante , garantissant une visibilité optimale. Vous pouvez également ajuster la luminosité manuellement selon vos préférences.

La radio FM et minuterie de mise en veille : ce réveil ne se contente pas d’être un réveil, il intègre également une radio FM. Vous pouvez écouter vos stations préférées et régler une minuterie de mise en veille, ce qui permet à la radio de s’éteindre automatiquement après une durée prédéfinie. Profitez de la musique, des nouvelles et des prévisions météorologiques pour démarrer votre journée en toute tranquillité.

Ce radio-réveil est à la pointe de la technologie. ©Amazon

Une double alarme avec fonction snooze : avec la prise en charge des doubles alarmes , ce réveil vous permet de régler deux heures d’alarme distinctes pour vous et votre partenaire ou vos enfants. Vous pouvez choisir entre le buzzer ou la radio comme sonnerie d’alarme . De plus, la fonction snooze vous accorde un temps supplémentaire de sommeil, idéal pour une sieste de quelques minutes de plus.

Une projection à 180° pour une visibilité optimale : le réveil propose une projection pivotante à 180° , vous permettant d’ajuster facilement l’heure projetée sur le mur ou le plafond. Même la nuit, il vous suffit de jeter un coup d’œil pour connaître l’heure. Appuyez sur le bouton approprié pour faire pivoter l’écran de projection de 180° et choisissez le meilleur angle pour vous.

Pratique et élégant : avec son design élégant et compact, ce réveil numérique s’intègre parfaitement sur votre table de chevet, votre bureau, votre chambre à coucher, votre salon ou votre cuisine. Le miroir acrylique numérique ajoute une touche esthétique tout en offrant une clarté d’affichage. Profitez de sa polyvalence et de sa fonctionnalité, et assurez-vous de commencer chaque journée du bon pied.

Optez pour ce réveil projecteur polyvalent et pratique qui répondra à tous vos besoins matinaux. Avec sa luminosité ajustable, sa radio FM, ses alarmes doubles, sa projection à 180° et son design élégant, il allie fonctionnalité et style. Ne manquez plus jamais l’heure grâce à sa projection claire et lisible, et commencez chaque journée en toute sérénité.