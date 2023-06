Cette promo est-elle une bonne affaire ?

Pour y répondre, il suffit d’aller voir le prix de ce téléphone dans les autres enseignes. Chez Mediamarkt, il est disponible à plus de 199€. Chez Krefel, à plus de 229€. Noté sur Amazon à plus de 4.4/5 par plus de 987 évaluateurs, ce smartphone est donc une excellente affaire actuellement.

Le Xiaomi Redmi Note 11

Découvrez le Redmi Note 11, le smartphone qui améliorera votre expérience mobile comme jamais auparavant. Avec son processeur Snapdragon 680 gravé en 6 nm, ce bijou technologique offre des performances optimisées tout en consommant moins d’énergie.

Le Xiaomi est à un prix plus qu'intéressant. ©Amazon