Découvrez les 8 ventes Flash Amazon du week-end : des promotions à saisir, qui vont de -23 à -58 % !

À lire aussi

Top 8 des meilleures promotions Amazon actuelles

La crème Revlon à -37 %

Idéale pour protéger votre cuir chevelu, cette crème, évaluée à 4.3/5 par les évaluateurs d’Amazon, coûte désormais 17.79 euros, au lieu des 23 euros sur le site Pascal Coste.

Le book cover Galaxy à -23 %

Grâce à cette promotion temporaire, ce livre en ligne ne coûte désormais plus que 50.36 euros, bien loin des 76 euros chez Bol. Ce book cover galaxy est évalué à 4.4/5 par les amateurs du produit.

Ce t-shirt Levi’s à -38 %

Grâce à cette promotion temporaire, ce t-shirt pour dames ne coûte désormais plus que 17.40 euros. Chez Destock Jeans, par exemple, il est au-dessus de 24 euros.

La montre Tozo à -32 %

Profitez de cette superbe offre pour vous offrir cette montre intelligente, qui ne coûte plus 33.99 euros. Compatible avec iPhone et Android, elle est évaluée à 4.2/5 sur Amazon.

La boîte aux lettres Rottner à -40 %

Si ce produit n’est peut-être pas le plus sexy en vente, il est certainement un des plus utiles et surtout, la meilleure boîte aux lettres sur le marché qualité/prix grâce à cette grosse promotion. D’autant que ce produit est uniquement disponible sur Amazon et ne coûte plus que 24.13 euros.

La poêle à frire Tefal à -24 %

Disponible pour 30 euros chez Krefel, cette poêle est à 26.68 euros sur Amazon. Elle possède un revêtement antiadhésif avec particules de titane, un indicateur de température et passe au lave-vaisselle.

Le spray imperméabilisant Nikwax (300 ml) à -34 %

Cet imperméabilisant ne coûte désormais que 15 euros sur Amazon, au contraire des 25 euros chez Bol. Il conserve la stabilité et la respirabilité des chaussures en cuir à empiècements textile et assure l’imperméabilité de vos chaussures.

La gamelle en acier Inoxydable Trixie à -58 %

Besoin d’une gamelle pour votre animal de compagnie ? Voici un produit excellent, qui ne coûte que 2.51 euros sur Amazon, au contraire des 3 euros chez Politrans.